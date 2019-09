Atraparon al  ladrón que le robó la  bicicleta a una mujer en Suba

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que mediante labores de vigilancia y control por parte de la Policía de Suba, fue identificado y detenido el sujeto que habría robado la bicicleta a una mujer en una ciclorruta de la Avenida Cali, el pasado sábado 14 de septiembre.

Pero hoy, tres días después, y tras el despliegue mediático, la bicicleta en la que se movilizaba la víctima rumbo a su trabajo fue recuperada y devuelta a las manos de su dueña.



Por ahora se sabe que el detenido quedó inmerso en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía y que será un juez el que decida cuál será su sanción.

¿Cuál fue la denuncia?

La víctima había contado que el robo se presentó en la avenida Ciudad de Cali con 98. Ese fue el mensaje que escribió Rocío del Mar Vargas en su cuenta de Facebook para acompañar el video del momento del atraco del que fue víctima.



La mujer se movilizaba por la ciclorruta de esta zona de la ciudad la tarde de este sábado a eso de las 4:30 de la tarde, cuando dos hombres se le atravesaron en el camino y violentamente la despojaron de su bicicleta. Todo quedó grabado porque ella llevaba una cámara, cosa que en la que no repararon los delincuentes.

Uno de los asaltantes, el que se puso delante de ella y que llevaba un elemento cortopunzante, llevaba una gorra roja y una chaqueta azul, mientras que su cómplice y quien se subió en la bicicleta, iba con una chaqueta negra. Ambos cruzaron la avenida ante la mirada impávida de Rocío.



"Yo iba hacía el trabajo, paso por ahí todos los días y es muy y solo en las noches y los fines de semana, pero la verdad nunca había visto algo como lo que me pasó a mí, afortunadamente no me pasó nada más que el golpe que me dio en el pecho para bajarme de la bicicleta y el susto", le dijo a EL TIEMPO esta mujer.

REDACCIÓN BOGOTÁ