Así fueron los dos asaltos masivos en TransMilenio y SITP

Dos hurtos violentos y masivos se registraron en las últimas horas en el Sistema Integrado de Transporte. El primero de ellos ocurrió en la mañana del martes, en un articulado en la estación La Castellana, y el segundo en la noche, en un bus zonal del Sitp.



City Tv entrevistó a una de las víctimas del asalto en TransMilenio, que ocurrió cuando el articulado se detuvo en la estación La Castellana.



"Eran varios. Mientras tres nos hurtaban, otros tres tenían las puertas y dos mujeres vigilaban en la estación. Fueron momentos de pánico", relató una mujer que estaba en el vehículo.

Según este testigo, al menos 30 personas perdieron sus pertenencias durante el atraco. Incluso, afirma que un hombre resultó herido en su mano cuando se resistió a entregar su celular.

Nuevo atraco masivo en TransMilenio. En La Castellana, una banda bloqueó las puertas de la estación y el articulado y asaltó a más de 30 personas. Los detalles en #CityNoticias pic.twitter.com/8brRqLJq1Y — Canal Citytv (@Citytv) December 18, 2019

Además, este mismo martes, pero en horas de la noche, hubo un segundo atraco en la carrera 10 con calle 2. En este caso, delincuentes a punta de pistola y cuchillo robaron a 10 pasajeros de un Sitp.



Aunque las víctimas se acercaron junto al conductor del bus a un CAI aseguran que la Policía no les recibió la denuncia y las remitieron a que la interpusieran de manera virtual.



"Había ocho 'maleantes'. Forzaron las puertas y nos intimidaron. No opusimos resistencia, porque primero es la integridad de uno. Pero lo que molesta es que en el CAI no nos ayudaron", explicó un testigo y afectado por los hechos ocurridos al interior de la ruta 121 de número Z25- 4183 de Massivo Capital.



Aunque los mismos pasajeros junto al conductor del bus llegaron hasta el CAI Ciudad Berna para interponer su denuncio manifiestan que no se lo recibieron y los remitieron a que realizaran la gestión vía virtual.

BOGOTÁ

*Con reportería del Noctámbulo (Leonardo Ballesteros) y Andrés Sánchez, periodistas de City Tv.