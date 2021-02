Atracos en moto, ¡hagamos algo! / Voy y vuelvo

¿Qué esperan las autoridades para meter en cintura a los parrilleros en moto? No hay día en que no se produzca un atraco o un asalto desde estos vehículos, con la complicidad de quien finge ir como pasajero. Trece hurtos cada 24 horas, según informó este periódico recientemente. Y cuando no es el parrillero es una gavilla de motociclistas ladrones que inmovilizan a sus víctimas y luego trazan la ruta de escape.



(Le puede interesar: Atracos en moto: ‘Solo quiero que mi hijo pueda volver a caminar’)

La escena del joven al que desde una moto con parrillero le roban también su motocicleta y luego le disparan a quemarropa e indefenso es simplemente miserable, aterradora. Da rabia tanta impotencia. Ya no sirve ni siquiera entregar los bienes a las buenas, sin oponer resistencia, porque igual estos antisociales deciden agredir a una persona.



Ustedes perdonarán, pero necesitaba desahogarme. En este mismo espacio advertí hace mucho tiempo –y después lo repitió la alcaldesa Claudia López– cómo el nivel de agresión de los atracadores es cada vez más violento, con mayor sevicia, como si la idea fuera herir a la persona para que tenga que ir primero a un puesto de salud antes que a poner el denuncio ante la Policía. Una práctica muy común entre bandas delincuenciales que operan en países vecinos, según han advertido conocedores del tema.

¿Por qué hoy no se toman medidas así de radicales? Hay razones de peso, sin duda. Una de ellas es que las cifras aparentemente no muestran que el asunto sea tan grave FACEBOOK

TWITTER

Y ante un fenómeno que va en crecimiento, bien vale la pena ensayar todas las formas posibles de lucha para combatirlo. Bajar al parrillero de las motos a determinadas horas y en ciertas zonas de la ciudad debería ser una de ellas. Ya en el pasado se aplicó la misma fórmula en un cuadrante que iba de la Primero de Mayo a la 100 y de los cerros orientales a la carrera 68. La disminución de los robos fue de 32,5 por ciento. ¿Por qué hoy no se toman medidas así de radicales? Hay razones de peso, sin duda. Una de ellas es que las cifras aparentemente no muestran que el asunto sea tan grave. Según los más recientes indicadores, en 2020 hubo 4.912 denuncias por hurto con motocicleta, y si se tiene en cuenta que en la ciudad hay alrededor de 480.000, quiere decir que menos del 2 por ciento estuvo involucrado en acciones de este tipo. Pero hay que tener en cuenta el subregistro, pues al menos el 52 por ciento de quienes han sido víctimas de un atraco en la ciudad no denuncia, según el Observatorio de Seguridad de la Cámara de Comercio.



Pese a ello, creo que el problema amerita mano dura, pues no se trata solamente del número de hechos, sino de cómo las motos, lastimosamente, se han convertido en una herramienta eficaz para los delincuentes: atracan a cualquier hora y en cualquier lugar, igual en una calle vacía o en una autopista atestada de carros; si son varios, rodean a su presa como lobos, sin darle oportunidad de nada; tienen garantiza una huida rápida; el casco permite ocultar su rostro y, como hemos visto en muchas imágenes, no tienen reparo en herir o lastimar a ciudadanos de bien.



Y si no es bajando al parrillero, entonces habrá que acoger la idea del secretario de Seguridad, Hugo Acero, de volver a los chalecos con identificación del motociclista y su acompañante. Al menos así les costará más trabajo hacer sus fechorías y las autoridades tendrán más posibilidades de rastrearlos. Pero, conociendo a nuestros ladrones, nada impide que falsifiquen dichos implementos, que no los usen correctamente para evitar ser detectados o que desplacen sus acciones al barrio y no a los corredores viales tradicionales.

Es de estas historias de lo que estamos hablando cuando pedimos que se controle de alguna manera la proliferación de esta modalidad de atraco FACEBOOK

TWITTER

El otro gran reparo viene de las asociaciones de motociclistas.



Es obvio que no respaldan medidas de estas con el argumento, válido por cierto, de que las motocicletas son grandes empleadoras. Según el experto Ricardo Montezuma, en Bogotá esta industria puede estar generando unos 10.000 trabajos de forma directa. Y a eso agréguele lo que significa para miles de mensajeros y demás, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Pero entonces que pongan de su parte, porque también son víctimas muy apetecidas de los ladrones motorizados. ¿Por qué entre ellos no se crea una red que alerte cuando vean algo sospechoso –como hacen algunos taxistas–? ¿Por qué no ayudan a denunciar los sitios donde se comercializan motos que han sido hurtadas o desguazadas o sugieren alternativas adicionales a las que aquí hemos mencionado?



Y hay que hacer mucho más: incrementar los retenes y las requisas a conductores y parrilleros, hacer mayor inteligencia al modus operandi de estos gavilleros, en fin, no darle tregua a un fenómeno que está sembrando el terror en nuestras calles y llenando de tristeza a hogares como el de Wilson Bermúdez, el padre de familia que anda buscando ayuda para que su hijo, víctima de un par de hampones en moto que le dispararon en la columna luego de asaltarlo, no vaya a quedar cuadripléjico.



Es de estas historias de lo que estamos hablando cuando pedimos que se controle de alguna manera la proliferación de esta modalidad de atraco.



¿Es mi impresión o... la Alcaldía convoca para ofrecer 2.000 empleos cuando ya hay 50.000 hojas de vida esperando a ser atendidas en el programa ‘Talento, no palanca’?



ERNESTO CORTÉS

​Editor jefe de EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

​

(Además: Mala percepción de seguridad: una bicicleta estática / Opinión)