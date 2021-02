Atracos en moto: ‘Solo quiero que mi hijo pueda volver a caminar’

Estos últimos días, Wilson Yuman Bermúdez no ha parado de ir de un lado para otro con la esperanza de lograr una intervención médica que permita que su hijo no vaya a quedar inválido de por vida. Ha llorado, ha golpeado puertas, ha llamado a los medios de comunicación, indignado por un vil ataque.

El lunes 2 de febrero a las 7 de la noche, Wilson Albeiro Bermúdez, de solo 27 años, se encontraba en la casa de su novia, ubicada en el barrio La Aurora de la localidad de Usme.

Ya se estaba despidiendo de su pareja cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta los atacaron. Estaban armados y fueron violentos.

Bajaron al joven de su motocicleta. “Pero cuando vio que el tipo se subía, mi hijo reaccionó contra el delincuente, y fue en ese momento cuando, en medio de un forcejeo, le disparó en dos ocasiones”. Uno de los proyectiles lo impactó en el estómago y otro, en la columna. Hoy, la angustia para esta familia es que el joven quede inválido.

En este momento está siendo atendido en el hospital de Meissen. Allá le confirmaron que una de las balas está alojada en la columna vertebral y que, además, el otro disparo comprometió a otros órganos y generó daños. Pero el padre de joven busca un traslado y que un neurocirujano lo valore. “Ya conseguí una cita en el hospital San José para que me lo vean hoy. Yo solo quiero que mi hijo pueda volver a caminar. Lo que más me angustia es que él dice que no siente las piernas”.

Y es que Wilson, quien venía trabajando en Audifarma, ahora ve truncado su futuro después de este ataque que, además, tiene a toda su familia y a su novia en vilo. Según su padre, lo más lamentable del hecho es que, no obstante haber puesto de manera formal la denuncia, hasta este momento no ha recibido de las autoridades ningún avance en las investigaciones, tampoco de la captura de los hombres que le dispararon a su hijo. “Yo exijo que den con los responsables, porque el día de mañana otro joven vuelve a ser víctima. Nunca creo cuando dicen que los delitos han bajado; miren, ahora cogen a los jóvenes a quemarropa”.

No es el único caso que se ha registrado en los últimos días. Ayer se registró otro caso en la localidad de Fontibón. En el barrio Villemar, otro joven fue impactado con un arma de fuego cuando dos sujetos en moto los interceptaron con el único propósito de robarle el celular.

La víctima, en medio de su indignación, trató de evitar el robo y fue en ese momento en cuando los atacantes accionaron sus armas de fuego.



Los delincuentes alcanzaron a escapar en sus motocicletas. El joven herido fue auxiliado por sus vecinos en la carrera 96I con calle 20C. Ellos salieron de forma masiva a la calle cuando se percataron de que la víctima había quedado tendida en la calle. Trataron durante varios minutos de mantenerlo consciente hasta que llegó la policía y pudo ser trasladado al hospital de Fontibón. Las unidades de la Sijín asumieron este caso para dar con el paradero de los responsables.

