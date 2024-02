Cayó banda que atracaba en los cerros de Bogotá, operaban desde una casa en La Calera

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad informaron sobre la captura de ocho personas involucradas con varios robos y atracos perpetrados en los meses recientes en los cerros orientales de Bogotá.



Esta noticia se da a conocer días después de que La Fiscalía General, seccional Bogotá, informara que, en allanamientos, se capturó a personas vinculadas con el robo al actor Juan Pablo Raba.



Hay que recordar que, el 6 de noviembre de 2023, el actor fue víctima de la inseguridad de Bogotá. En sus redes sociales, contó cómo lo robaron mientras caminaba por los cerros orientales de la capital en compañía de sus hijos.

Juan Pablo Raba, actor colombiano. Foto: Juan Pablo Raba

De acuerdo con las autoridades, el operativo de allanamiento pretendía, entre otras razones, dar con la banda que venía protagonizando hechos delictivos en los cerros orientales de Bogotá, en donde varios ciudadanos, sobre todo deportistas aficionados, han sido víctimas de grupos delincuenciales que atacan en manada y con violencia.



Leonor Merchán, directora de la Fiscalía, Seccional Bogotá, dijo que en las últimas horas, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, se realizaron un total de ocho allanamientos en los que se logró un total de ocho capturas de personas que estarían involucradas con hurtos en los cerros orientales de Bogotá, los mismos en donde el actor habría sido víctima.

Hombres que son buscados por las autoridades tras robo en los cerros de Bogotá. Foto: Policía Nacional

En su momento, Raba relató que tuvo que enfrentarse a cinco ladrones, que le arrebataron su celular y hasta su argolla de matrimonio. También le robaron todo el dinero que llevaba en ese momento.



"Nos cruzamos con dos personas. Sentí algo raro, llevé a mis hijos hacia un lado del camino donde sentí que podía protegerlos. Salieron otros tres de unos arbustos y nos encerraron", relató Raba, después de vivir esa pesadilla.



También aseguró que lo obligaron a hacer transacciones a una cuenta de Nequi, pero, que gracias a las precauciones que tomó, pudo evitar que la cantidad fuera mayor. "Yo hace meses le puse un límite a mis transacciones virtuales, que es bastante bajo. Yo les expliqué a ellos porque me decían 'páseme tanto', yo les dije 'me pueden quitar lo que quieran, pero no puedo hacer más'".



Banda Los del Sendero Foto: Mauricio Moreno

Los ladrones le pedían a Raba cinco millones de pesos, pero, al poner el límite, los ladrones solo consiguieron una transferencia por un millón de pesos, según contó el actor. "Entendí el modus operandi, piden el teléfono para desbloquearlo y hacer trasferencias desde tus cuentas. No es un tipo de delincuencia que busca como tal el aparato, sino que tratan de sacar toda la información posible".

Banda Los del Sendero Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Así fue su captura

A la media noche del pasado viernes se inició el operativo para dar captura a los responsables de los hurtos cometidos en los cerros orientales de Bogotá. A eso de las dos de la mañana, los comandos ingresaron al barrio San Luis y en simultáneo otros uniformados allanaban las residencias de estos delincuentes en las localidades de Santa Fe y Engativá, en la ciudad de Bogotá, y una residencia en Honda, Tolima, permitiendo la captura de 8 integrantes de este grupo de delincuencia común que venía atemorizando a deportistas, ciclistas y turistas en los senderos cercanos a la Calera.



“El llamado a los ciudadanos es a no comprar artículos robados. La renta criminal de este grupo se sostenía del robo y la venta de joyas, celulares, bicicletas y otros elementos. Necesitamos el apoyo de los ciudadanos para cerrarle el espacio a los delincuentes. Así mismo, reiteramos la importancia de denunciar. Quien sea víctima de un delito debe contactar a las autoridades para poner en marcha la ley y poder aplicarla. Desde la Secretaría de Seguridad los apoyamos en su denuncia, solo deben llamar al 6013779595 ext 1137", indicó César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.



Más de 50 horas de análisis de audios, seguimientos en cámaras de videovigilancia y entrevistas a víctimas permitieron recolectar la evidencia suficiente para adelantar 11 diligencias de registro y allanamiento; además, se espera la imputación de 10 eventos más, en los cuales estos sujetos estarían involucrados.



Según las investigaciones, este grupo delincuencial se encuentra vinculado en al menos tres eventos de hurto; las víctimas eran intimidadas con armas de fuego y cortopunzantes, las adentraban en zona boscosa donde eran golpeados y forzados a entregar sus pertenencias (joyas, celulares, bicicletas y dinero). Se estima que sus actividades delictivas les generaban una renta criminal aproximada a los 80 millones de pesos mensuales.



Entre los capturados se encuentra su cabecilla alias ‘Murcia’, un hombre de 22 años de edad quien tendría una trayectoria criminal de tres años como integrante de la estructura y desde su residencia ubicada en la parte alta de la montaña, cerca al municipio de la Calera, coordinaba los atracos en compañía de alias ‘Abrahan’, ‘El Enano’, ‘Carrito’ y ‘Tatto’, encargados de abordar con violencia a las víctimas despojándolos de sus pertenencias y obligándolas a abrir las aplicaciones de sus bancos para realizar transferencias a diferentes cuentas pertenecientes de sus secuaces ‘Romario’ y ‘Cristian’, quienes se encontraban cerca a las entidades financieras para hacer el retiro de estos dineros por ventanilla de manera inmediata, evitando que los afectados realizaran la cancelación de las trasferencias.



Las primeras denuncias indican el hurto de por lo menos 6 bicicletas; 39 millones de pesos en transacciones realizadas a una empresaria y las pertenecías avaluada en seis millones de pesos.



También, la trasferencia de un millón pesos del actor Juan Pablo Raba, 13 millones de pesos en otras pertenencias y el hurto de tres millones de pesos en pertenencias a un empresario. En los allanamientos fueron incautadas un arma de fuego tipo escopeta, una pistola de fogueo, un revolver traumático, 18 cartuchos, 300 gramos de marihuana y dos bicicletas.



Los capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, secuestro simple, acceso abusivo a un sistema informático, instrumentalización de menores de edad y transferencia no consentida de activos. Así mismo, una de las capturas se realizó en flagrancia por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Para lograr este golpe, los investigadores debieron caracterizarse como patrullas del cuadrante, además con el uso de drones se logró identificar el accionar delincuencial especialmente los fines de semana, se subían a los árboles esperando sorprender a sus víctimas, donde posteriormente los amarraban para facilitar su actuar delincuencial.



Finalmente, desde el aire, el Halcón de la Policía Nacional, monitoreaba los operativos en tierra a través de un sistema de comunicación directa con los uniformados y con su tecnología de sensores infrarrojos cuidaba cada movimiento de los delincuentes, para evitar su escape.





REDACCIÓN BOGOTÁ