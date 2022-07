La situación de inseguridad en Bogotá durante el último semestre ha sido uno de los temas más complicados para la ciudadanía. Si bien el último reporte de la Secretaría de Seguridad da cuenta de la mejora de las cifras en siete de los 12 delitos de alto impacto, el hurto a personas en sus diferentes modalidades es una problemática que sigue afectando de manera mayoritaria a los bogotanos.



El psicólogo Francisco Alvarado, especialista en comportamiento humano de la Universidad Nacional, explicó que el aumento de la criminalidad en la ciudad podría tener un origen en temas relacionados con la escasez de recursos. “Al haber una presión social sobre los recursos económicos como la comida, el espacio, la calidad de vida, etc, la forma de los actos violentos se incrementa y puede ser un detonante de actos tan específicos como un robo o un homicidio”.



Según la Policía Metropolitana de Bogotá, hay 10 situaciones en las que es más probable ser víctima de un ataque o un robo, por ejemplo: utilizar dispositivos de comunicación en los bordes de las carreteras o ciclorrutas, dejar puertas, ventanas o chapas de seguridad abiertas, recibir bebidas o dulces de extraños en ambientes de ocio, abandonar en vía pública carros o motos por cortos periodos de tiempo, dejar maletas o bolsos debajo de las mesas en los restaurantes.



También, comunicar o publicar en redes sociales que se va de viaje o que su lugar de vivienda estará solo, dejar la puerta de los cajeros electrónicos abierta mientras se realiza una transacción, caminar por espacios oscuros, frondosos y alejados en horas de la noche, ingresar al transporte público con maletas en la espalda y, finalmente, estacionarse en semáforos o trancones con vidrios totalmente abiertos.



En EL TIEMPO recopilamos estas situaciones y le contamos cómo prevenirlas con recomendaciones de expertos. Es importante tener en cuenta que con esto no se pretende justificar la inseguridad de Bogotá, pero sí presentar un panorama de en qué momento usted se es más vulnerable ante la delincuencia.



1. Robo de celulares en las avenidas

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, el hurto de celulares es la modalidad de robo más frecuente en Bogotá: tan solo en lo corrido de enero a junio se han reportado 27.921 casos de este delito, en su mayoría por falta de precaución a la hora de salir a la calle. Según las estadísticas, el escenario más propicio para esta modalidad es usarlo mientras se está en los andenes o las ciclovías, pues allí es donde ocurre el llamado raponazo. “Las motos o bicicletas pasan a gran velocidad, lo que hace perfecto el robo. Arrebatan el elemento y huyen con facilidad”, advirtió Juan Jiménez, experto en seguridad ciudadana. La recomendación: usar siempre auriculares.

Los expertos recomiendan usar auriculares cuando se utiliza el teléfono en la calle. Foto: Juan Diego Buitrago / Archivo EL TIEMPO

2. Puertas o cajas de seguridad abiertas

Probablemente, una de las causas más frecuentes de robo a viviendas en la ciudad es olvidar cerrar puertas y cajas de seguridad cuando no se está en casa o incluso, estando al interior. “Pareciera obvio, pero muchos entran a sus casas y olvidan cerrar la puerta, algunas veces porque piensan que están acompañados o porque están ocupados cargando bolsas o hablando por celular. Ahí nace la oportunidad para el delincuente”, aseguró Jiménez. Tan solo en lo que va de este año, la Policía ha registrado 2.649 casos de esta modalidad. La recomendación: siempre verifique que al momento de entrar a su casa que no haya cerrado todo lo que tuvo que abrir.

3.Alimentos y bebidas en bares

Es clave no dejar alimentos o bebidas sin vigilancia. Foto: iStock

Abril y mayo de este año se caracterizan por el gran número de casos de personas que en medio de un ambiente social eran escopolaminados o adormecidos usando algún tipo de bebida o dulce con la finalidad de robarlos. Según las cifras de la Dijín, entre el 1.º de enero y el 30 de abril de este año se habían registrado 553 casos de usos de drogas para robar. La organización Échele Cabeza recomienda tres aspectos clave para salvarse de esta modalidad de robo: no deje alimentos o bebidas sin vigilancia cuando salga; no acepte líquidos, comida o cigarrillos de desconocidos y, finalmente, alerte a sus acompañantes si se siente mal.

4. Carros y motos parqueados en calle

El hurto de automotores es el delito con las peores cifras de toda la tabla delictiva. De acuerdo con el general Camacho, de la Mebog, el 80 % de los casos de robo a carros y motos se dan por la modalidad de halado; es decir, cuando se dejan solos en la calle. Los expertos recomiendan no apartarse del vehículo largas distancias, usar ganchos o seguros de manubrio y estacionar en un lugar iluminado y flujo de gente.

5.Robo de elementos en restaurantes

¿Se le ha ocurrido dejar su bolso debajo de la mesa o a un costado de la silla mientras almuerza? Según la Policía de Bogotá, esta es una de las formas más comunes de robo en lugares públicos, pues los ladrones se aprovechan del descuido para escurrirse entre la multitud y llevarse los objetos personales. La recomendación: siempre tener el bolso sobre las piernas o colgados en los ganchos adecuados debajo de las mesas.

6. Ojo con las redes sociales

Según la Oficina de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional, una de las causas más frecuentes de robo en viviendas es cuando se pública en redes sociales que hay planes de viajar o de abandonar los hogares. Las autoridades recomiendan no publicar nada sino hasta que ya se está de regreso y, muy importante, no recomendar la casa con nadie diferente a los policías asignados al cuadrante.



7.Caminar por lugares oscuros y frondosos

Aunque muchas de estas prácticas parecen obvias, las cifras de la Secretaría de Seguridad revelan que un gran porcentaje de los hurtos a personas se cometen en los horarios nocturnos o de madrugada, cuando caminan solas, y por lo general en lugares poco iluminados y cercanos a grandes zonas forestales. La recomendación es siempre caminar por el borde de la calle, buscar la luz y estar cerca de otras personas.

8. Transporte público con maleta en la espalda

Uno de los grandes dolores de cabeza para los ciudadanos de a pie es la gran congestión en horarios pico en las estaciones de TransMilenio (TM) y, por ende, el aumento de la delincuencia en estos espacios. Según el escuadrón de Policía especializado en TM, una de las formas de hurto más comunes allí es el famoso ‘cosquilleo’, con el que hurtan los elementos sin que la víctima lo note. La recomendación: ingresar al sistema con los bolsos puestos en el pecho y no en la espalda y meter todos los elementos allí para dejar bolsillos de la ropa libres.

9. Uso de los cajeros electrónicos

Aunque los hurtos en entidades bancarias son probablemente el delito que menos aqueja a los bogotanos, lo cierto es que entre los casos que detallan las autoridades hay dos escenarios particulares: ingresar al cajero automático y dejar la puerta abierta; esto, según Juan Sebastián Jiménez, provoca que se pierda el control del espacio y que cualquiera pueda sorprender a su víctima por la espalda. Y, segundo, hablar por celular o contarle a alguien públicamente que se tiene planeado hacer una diligencia bancaria.

10. Vidrios abajo en los semáforos o trancones

Aunque se debería poder viajar en carro por las calles de la ciudad con las ventanas abajo sin temor a ser atacado mientras se espera un cambio de semáforo o el en tráfico, la realidad es que no es una práctica tan segura. Tan solo en lo que va del año se han presentado 523 casos de robos con arma de fuego a personas que conducen con las ventanas abajo y 538 con el uso de otros artefactos como piedras y objetos cortopunzantes. La recomendación es que en estos escenarios siempre mantenga los vidrios arriba y evite tener objetos de valor a la vista.

JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

