No paran los atracos en Prado Veraniego, en Suba

No paran los atracos en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba. Hombres en moto interceptan a los ciudadanos y los despojan de todas sus pertenecías.

Esta vez la víctima fue el residente Alcides Aguilar quien fue atacado por tres extranjeros, uno de los cuales lo encañonó con un arma de fuego. “Yo en definitiva pensé que me iba a morir. Me quitaron todo lo que yo tenía”.

Todo ocurrió el miércoles 13 de octubre a las 11 de la noche en la esquina de la calle 129 con carrera 55. Los residentes de este barrio dicen que hay zonas muy poco iluminadas y que esto se presta para que los delincuentes actúen. "Estaba dialogando con un amigo cuando aparecen tres tipos que salen detrás de un árbol. Me dieron tres cachazos en la cabeza".

La víctima y su compañero levantaron las manos y se dejaron agredir pues estaban inmovilizados por cuenta de estos delincuentes. "Nos quitaron todo lo que teníamos. Pero pensamos que nos iban a matar por la violencia que utilizaron. Me fue para la clínica La Colina. Me pusieron 12 puntos y ahora me toca ir al cirujano plástico".

Mientras en el año 2020 se registraron 58 homicidios por robos en la capital del país, entre enero y septiembre de este año van 101 personas fallecidas por atracos en la ciudad. Lo que quiere decir que cada dos días, en promedio, en Bogotá una persona fallece en medio de un atraco.



Cifras oficiales conocidas por el concejal del Partido Liberal, Samir Abisambra, dan cuenta de este preocupante panorama que continúa azotando a la capital del país. La inseguridad ya ha cobrado 101 vidas este año.



Las cifras revelan que mayo, junio y agosto fueron los meses en donde más homicidios se registraron, 96 de las víctimas fueron hombres y 5 mujeres. Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa han sido las localidades en donde más se han registrado estos lamentables incidentes.

REDACCIÓN BOGOTÁ

