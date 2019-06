El relato de un pasajero víctima de atraco en TransMilenio

A las 7:17 p.m. del jueves 6 de junio viajaba en un bus articulado de TransMilenio de placas WEV 474 que cubre la ruta Universidades. Es la que se conoce como la ruta 'playa alta' porque viajan muchos estudiantes y ejecutivos.

Yo acababa de contestar una llamada por celular. En ese momento un hombre de saco azul claro, pelo largo tinturado pasaba por cada uno de los puestos pidiendo una moneda. Lo que me llamó la atención y me pareció sospechoso fue que se detuvo con un interés particular en los pasajeros que llevaban el celular en la mano.



Al llegar a la estación de Centro Memoria de la calle 26 con carrera 19 el bus tuvo que parar mientras arrancaba el otro articulado. De un momento a otro todo fue confusión.

Entendí que era un atraco. El bus seguía pintando y la gente gritando

Hacía pocos segundos se me había caído el paraguas, lo recogí, y cuando levanté la mirada vi la avalancha de personas que corría hacia la parte delantera del articulado. El conductor empezó a pitar, intentó arrancar y cuando me dí cuenta todos los pasajeros que estaban de la mitad hacia atrás del bus comenzaron a correr. Entendí que era un atraco. El bus seguía pintando y la gente gritando.



Las mujeres con sus bolsos y los estudiantes con sus morrales corrían mientras que unos cuatro o seis sujetos se apoderaban del bus. A todos los usuarios les pidieron sus celulares.

Vi a un hombre moreno y crespo con un cuchillo. Me miró a los ojos, pensé que se me iba a lanzar encima. Los otros cómplices que estaban bloqueando la puerta trasera del bus comenzaron a afanar a sus compañeros delincuentes. El hombre moreno bajo la mirada, retrocedió y cuando ya habían desocupado el bus cruzaron la calle 26 por la carrera 19 hacia el barrio Santa Fe por un costado del Parque Renacimiento.



De inmediato me fui hacia atrás a ver a quienes habían robado y noté que uno de los jóvenes que estaba sentado en el puesto de atrás había sido apuñalado en su pierna izquierda. Según me contó, arrojó el celular y uno de los ladrones le clavó el puñal.



El bus se desplazó hacia la estación Universidades de la carrera 3a con calle 22. Al llegar varios auxiliares y patrulleros de la Policía le colaboraron al muchacho mientras pedían la ambulancia.



Según la Policía Nacional el joven lesionado recibió un puntazo a la altura de la rodilla y está fuera de peligro en un hospital de la ciudad.



Según las primeras versiones, se trata de una banda de venezolanos. La Policía agregó que: "están trabajando retratos hablados. Ya hay denuncias de la

