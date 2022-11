Una banda de al menos seis atracadores interceptó a tres ciudadanos que se movilizaban en bicicletas en sobre el puente de Las Américas con avenida Boyacá. Todos estaban armados con armas blancas.

Una de las víctimas relató que el viernes 28 de octubre se dirigía desde su trabajo a la casa y decidió cruzar por un puente peatonal de la zona. “Ahí me abordaron cuatro tipos con cuchillos, me despojaron de mis pertenencias, incluida mi bicicleta”.

Contó que los atracadores estaban distribuidos por todo el puente peatonal con el propósito de ir atacando a los ciudadanos que decidieran pasar por el lugar. “Después de que me quitaron las cosas vi que siguieron robando a más transeúntes. Fue a banderas, no había ningún agente. Que impotencia. Fue testigo de que apuñalaron a un mensajero”.

Estos delincuentes fueron tan descarados que subieron a las redes sociales las bicicletas que habían hurtado. “Yo soy aficionado y tengo una red de amigos ciclistas. Encontramos mi bicicleta y el tipo que la estaba vendiendo fue detenido, pero me dejaron de frente con el tipo que me atacó y por no querer negociar con ellos trataron de intimidarme”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

