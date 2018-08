TransMilenio busca testimonios sobre asalto masivo en la Caracas

Después de que el conductor de un bus de TransMilenio reveló ante las cámaras del Noctámbulo de Citytv que cerca de siete de sus pasajeros fueron asaltados la noche del martes 21 de agosto pasado, mientras transitaba por la avenida Caracas con calle 22, las autoridades están solicitando una denuncia formal de las víctimas que permita identificar y actuar en contra de los supuestos asaltantes.

Según reveló el operario del bus, los delincuentes se habrían subido al vehículo en la estación Jiménez y ubicado de manera estratégica en este. Al llegar a la parada de Calle 22, habrían atacado. "No se demoran más de 15 segundos. Tienen tan bien hecha la operación que cuando se llega a la estación y uno abre las puertas, de una vez unos trancan las puertas y otros, tres o cuatro, se encargan de robar las pertenencias y se bajan; saltan la estación y pasan al otro lado", sostuvo el conductor.



En conversación con este medio, la teniente coronel María Elena Gómez Méndez, comandante de la Policía de TransMilenio, explicó que están tratando de establecer contacto con este operario, o recibir las denuncias de las víctimas del hurto, y de esta manera iniciar las acciones pertinentes para dar con el paradero de los criminales.



"En este momento no tengo de dónde partir, lo que haremos es fortalecer este punto, con los cuadrantes nos toca aplicar todo el modelo de vigilancia sobre ese sector. Entre otras cosas, el hecho sucede al parecer es al momento que los buses se van desplazando, no es dentro de una estación o un portal, es sobre la vía", señaló la oficial.



Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de denunciar este tipo de hechos y dar la mayor cantidad de información posible para individualizar y capturar a los criminales.



BOGOTÁ