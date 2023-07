Los atracadores se están aprovechando de los trancones para fingir accidentes en Bogotá y luego pedir dinero o llevarse las pertenencias de los conductores. Ya se han denunciado varios casos en donde los ladrones se aprovechan del estancamiento vial para fingir ser falsos atropellados y sacarles dinero a los conductores. "Se hacen los lesionados y otras personas lo roban a uno mientras está ayudando a la supuesta víctima”.

Aunque esta táctica de estafa no es nueva, su resurgimiento en la ciudad no solo está siendo aplicada por peatones, sino también con ciclistas y conductores de moto. "Una vez me pasó con un motociclista. Este tipo me atravesó el vehículo y quería que yo me bajara, pero yo pensé fue en eso. Al final es mejor asegurar todo", relató un conductor de bus. Los taxistas denuncian otra modalidad, “la de las bicicletas que a veces se le botan a uno y es para que uno les dé dinero".

Otros conductores comentan que los individuos fingen ser atropellados para hacer que la póliza del conductor los indemnice, o que en algunas ocasiones hacen que el conductor se baje del vehículo para hurtarle sus pertenencias.



El coronel Javier Gallego, comandante de Seguridad Ciudadana, dijo que ya se han adelantado labores de divulgación con la ciudadanía para que ellos conocieran la modalidad de falsos atropellados que están usando algunos delincuentes.

Facebook Twitter Linkedin

Los delincuentes aprovechan los trancones para atracar a los viajeros. Foto: César Melgarejo

Recomendaciones



Mantener siempre los vidrios de las ventanas siempre arriba y cerradas.



No mantener ningún tipo de elemento y objeto visible ante las personas que están afuera del vehículo.



Verificar su entorno y, si ve algo sospechoso, llamar a la línea 123.



Si el accidente en Bogotá el cual se ve inmerso le genera sospecha y los agentes de tránsito no llegan de manera oportuna para acompañar la situación, lo recomendable es que se comunique con una ambulancia y no se baje del vehículo.



El llamado general es a mantener la calma e informar a las autoridades acerca de la situación, para que ellos determinen el curso indicado con el cual debe tratarse.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha sido víctima de esta modalidad de robo este año