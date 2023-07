Bogotá vivió una semana agridulce en materia de seguridad. Se inició con resultados operativos contundentes en contra del ‘Tren de Aragua’, que sumaron 128 capturas y revelaron que poderosos criminales de esta estructura delictiva estaban operando desde algunas cárceles de Bogotá, del país e, incluso, desde Venezuela.



Sin embargo, esto se vio empañado cuando el jueves pasado dos ladrones a bordo de una motocicleta Yamaha paralizaron la carrera 7.ª con calle 98, norte de la ciudad, y desataron una crisis de seguridad en la zona. Según la alcaldesa, la Policía reaccionó tarde. Pero este episodio solo fue la punta del iceberg de una situación de inseguridad que se ha venido apoderando lentamente de la ciudad desde el 2021, se menguó con buenos resultados operativos de las autoridades en 2022 y ha encontrado un punto crítico en lo que va del 2023.

“Es inadmisible lo ocurrido en plena 7.ª al lado de las instalaciones de la Fuerza Pública, que se tomó más de 15 minutos para llegar a un atraco. Eso no se compadece con el respeto y el respaldo que le hemos dado a la Policía, no podemos aceptar que ese tipo de hechos queden impunes”, sentenció la mandataria en pleno acto de posesión de la nueva comandante de la Policía de Bogotá, general Sandra Patricia Hernández.



La alcaldesa, además, le reclamó al Presidente por haberle “quitado a la ciudad 1.500 policías que se pagaron con los impuestos de los bogotanos”. Según los datos entregados por López, en la ciudad se ha hecho una inversión por 1,2 billones de pesos en seguridad, de los cuales 650.000 han sido destinados para la Policía. “Les damos carros, motos, logística, comando, pusimos 8.500 cámaras, organizamos frentes de seguridad todo para apoyarlos”, agregó.

Pero para entender el fenómeno de la inseguridad hay que revisar las cifras. Entre enero y mayo de este año: el homicidio creció 8,6 por ciento, el hurto a personas lo hizo con 20,3; el hurto en residencia, 28,9 por ciento; el hurto a automotores subió 8,3, y el secuestro pasó de 5 a 8 casos, con un incremento del 60 por ciento.



Pero no todo es malo. Delitos como extorsión, hurto a comercios, abigeato, hurto de motocicletas, lesiones personales y violencia intrafamiliar, todos, se redujeron entre 6 y 30 por ciento.



No obstante estas cifras, los expertos señalan que la crisis de seguridad que atraviesa la ciudad no obedece a la falta de estrategias sino a tres factores que son aún más preocupantes: primero, los constantes cambios en las cabezas de los organismos de seguridad de la capital han impedido la continuidad de las estrategias; segundo, la falta de policías ha complicado la cobertura de todas las zonas de la capital y, por último, la poca cooperación de la ciudadanía por el quiebre de la relación con las autoridades.

Según información de la Secretaría de Seguridad, para contrarrestar la ola de criminalidad se han puesto en marcha siete nuevos comandos de policía, 806 redes CUIDAdanas y 1.574 frentes de seguridad. Y además se han impactado 315 bandas, de las cuales 95 se dedicaban al hurto a personas.



La autoridad es ‘errática’



Henry Cancelado, experto e investigador en seguridad y defensa de la Escuela Superior de Guerra, plantea dos escenarios para entender por qué la seguridad de Bogotá es “débil”. Por un lado, señala que las autoridades deben hacer ajustes, no en materia de capacidades, sino respecto a saber qué hacer con las herramientas que se tienen; “se puede hacer mucho con lo que hay”, dice.



Por otro lado, explica que hay que revisar la forma como se está pensando en la ciudad y no tratar de que la capital se ajuste a los modelos establecidos de la Policía, sino que las estrategias generadas por las autoridades se alineen con las complejidades de la ciudad.



“Para poder entender lo que está ocurriendo hay que ver las variables: una autoridad política que está totalmente perdida de lo que es la seguridad; un desafío de la delincuencia organizada, que siente que lo puede hacer sin problema porque no pasa absolutamente nada, y una institución policial que tiene que revisar si está respondiendo a las amenazas de la manera en que en que se están presentando”, explicó.

Así mismo, Orlando Carrillo, experto en seguridad, coincide en que la situación “parece no tener dirección” y afirma también que el problema de fondo es que no hay continuidad en las estrategias. “Las estrategias que se han elaborado no perduran en el tiempo, desafortunadamente, creando un vacío en el ámbito de la protección y de la anticipación del índice delincuencial”.



Sin embargo, reconoce que la Policía ha demostrado capacidades “interesantes” en el ámbito de inteligencia y en materia de anticipación, pero advierte que no obstante pareciera que “no hay articulación con las entidades distritales”.



La visión sobre la complejidad de liderar la seguridad de Bogotá de forma sincrónica entre la Policía y la Administración también es un punto que ha preocupado a generales que han pasado por la Metropolitana.



El mayor general (r) Eliécer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explica que la situación de la ciudad es como uno de los juegos en los que se plantea que hay que construir una casa con apenas cinco palillos, pero en realidad se requieren seis. Al faltar un palillo, siempre estará el reto de cómo cubrir el espacio del techo, en la pared del costado o en el piso. Al final, el juego no se resuelve porque se necesita de todas las piezas.



Lo mismo pasa con las estrategias. Se necesita fuerza disponible para cubrir todas las zonas, planes pensados en la necesidad de la ciudad y que sean permanentes y no estacionarios, y finalmente, conexión inquebrantable entre la fuerza y el Distrito.

El general explicó que, aunque medidas como el Comando Élite podrían ser efectivas para mitigar el impacto del crimen, el problema está en la continuidad de esta. “Se anuncia con bombos y platillos la medida, pero es como un fogonazo, al tiempo se apaga, y buscan otra medida para reemplazarla (...); por ejemplo, el caso de los homicidios focalizados en 2021, si se hubiera mantenido la estrategia de focalización y georreferenciación, la tendencia disminuiría porque eso son rentas fijas que difícilmente se mueven de sus territorios”.

El problema de los 1.500



Facebook Twitter Linkedin

Claudia López en el debate de control sobre el relleno sanitario Doña Juana. Foto: Alcaldía de Bogotá

Una de las grandes piedras en el camino para poder efectuar operaciones contundentes contra la criminalidad común que se dedica al hurto callejero, por ejemplo, según la alcaldesa López, ha sido el tema de los 1.500 uniformados que la ciudad perdió luego de pagar una millonaria suma por su formación. Según López, estos fueron retirados de la ciudad por orden del presidente Petro. Y aunque en principio los analistas dicen que esta premisa es cierta, también son claros en que eso no es una excusa para tener una ciudad “asediada por la delincuencia”.



“Si bien es cierto que a Bogotá le falta capacidad operativa, no puede ser esto una excusa para justificar que hoy la delincuencia esté desbordada. Se necesitan órdenes directas que permitan desarticular bandas y planeación estratégica que entienda qué hacer con lo que se tiene”, señaló Carrillo.



Sin embargo, la “falta de policías” no es tan clara para todas las autoridades. En su primera aparición pública la nueva comandante de la Metropolitana dijo que “lo primero que hay que decir es que a Bogotá no se le han quitado policías. El tema es que hay un alto nivel de rotación. Así como ingresa un alto volumen de uniformados, también salen muchos porque piden su retiro de manera voluntaria o porque hacen curso de ascenso. Creemos que hemos sostenido a los 17.000 hombres y mujeres”, afirmó.



El secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, también cuestiona el asunto y sostiene que a la ciudad sí le faltan policías y que hay un déficit de uniformados que estén pendientes de las cámaras de video en la ciudad, de las que, además, hay cerca de 700 que están fuera de servicio.



Ante esto, la general Hernández dijo que revisará lo que está ocurriendo en el C4, pero fue enfática en recordar que “esto es un trabajo conjunto que no realiza solo la Policía sino que requiere articulación para poder dar respuestas inmediatas”.

