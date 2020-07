El paso a paso de cómo cayó banda de asaltantes de joyería

No había pasado media hora desde que cinco personas robaron una joyería del centro comercial Gran Estación el pasado martes 23 de junio, cuando el general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de Bogotá, ya estaba en el lugar dando las primeras indicaciones para capturar a estos criminales.

Este caso se le convirtió en una obsesión al alto oficial, quien lideró el equipo que ordenó conformar entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía y el Gaula. De inmediato empezaron las entrevistas con los testigos, los guardias de seguridad y el personal del centro comercial, y la inspección de cámaras de seguridad.



Rápidamente se logró identificar que los asaltantes estuvieron dentro de la joyería durante siete minutos, fingiendo ser clientes y esperando el momento oportuno para cometer el robo con armas de fuego y, posteriormente, huir por unas escaleras eléctricas.



La primera tarea fue establecer la ruta de escape de los delincuentes. Con las 120 horas de video que obtuvieron de 356 cámaras de seguridad por toda la ciudad, identificaron que los delincuentes eran cinco, que huyeron en un taxi, un automóvil y dos motos, y que tomaron la calle 26 al oriente, luego bajaron por la carrera 50 hasta la autopista Sur, para finalmente esconderse en el barrio Perdomo, de Ciudad Bolívar.



Hubo un detalle que llamó la atención del general y los investigadores. Algo del plan criminal salió mal cuando iban a emprender la huida. Las autoridades descubrieron tiempo después que la idea era escapar en dos automóviles y dos motos, pero uno de esos carros no llegó, por lo que decidieron encañonar a un taxista que pasaba por allí y obligarlo a que los llevara.

Los delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad del centro comercial. Llevaban armas de fuego con silenciador. Foto: Archivo particular

El testimonio de este conductor, que tras lo sucedido acudió a las autoridades para narrar los hechos, también fue pieza clave para que la investigación avanzara. Una vez detectada la zona donde se escondían empezaron labores de vigilancia y la interceptación telefónica.



Uno de los obstáculos que se encontraron los detectives fue que por el tapabocas que llevaban a la hora del atraco era difícil su identificación. Por esta razón tuvieron que acudir a una sofisticada estrategia.



“A través de un trabajo morfológico, los investigadores llegaron a la conclusión de que los sindicados eran integrantes de una estructura criminal denominada ‘los Cronos’, que está vinculada con otros siete eventos, por hurto a comercio y viviendas”, explicaron desde la Mebog.



Por ello, los trabajos empezaron a enfocarse en la individualización de los integrantes de la banda, y a tratar de relacionarlos con otros hechos delictivos. Así descubrieron que recientemente habían asaltado un Kokorico en Corferias, una papelería en Teusaquillo y tres droguerías Cruz Verde en las localidades de Chapinero y Suba.

Siempre la misma ropa

La ropa que usaba alias el Veneco, integrante de esta banda, en cada uno de los asaltos en los que participaba fue una pista que siguieron los investigadores. En cada golpe lucía la misma camiseta, y un reloj blanco, que fue visto en su antebrazo en las imágenes de cámaras de seguridad de la joyería.



Los otros integrantes de esta estructura delincuencial, que fue identificada como ‘los Cronos’, eran ‘Julio’, el ‘Ciego’, ‘Gokú’ y ‘Angie’. De los dos primeros, las autoridades lograron determinar que ya habían sido capturados en la localidad de Kennedy, tras cometer un hurto a un distribuidor de una empresa de telefonía móvil.



‘Gokú’ era una pieza clave del entramado ya que era un taxista con muchos años de experiencia que conocía muy bien las calles y barrios por donde huir de la acción de los policías. Finalmente, ‘Angie’ –que en el robo tenía el cabello de color rojo, pero que lo cambió para evadir la acción de las autoridades–, quien también tenía antecedentes.



“Entre estas cinco personas suman 36 antecedentes por diferentes delitos, hay uno que tiene 15 registros, otro 11 y así sucesivamente. Delitos por homicidio, por hurtos, por concierto para delinquir, por tráfico y porte ilegal de armas. El resultado de hoy es de impacto, de respuesta inmediata de la Policía, y el mensaje es claro, no hay espacio para estos criminales”, afirmó el general Gómez Heredia.



Tras reunir el suficiente material probatorio que incriminaba a estas personas con el robo a esta joyería y otros eventos se solicitó su orden de captura.



La noche de este domingo y la madrugada del lunes, la Policía de Bogotá y la Fiscalía realizaron cinco allanamientos en Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, y capturaron a estas cinco personas.



“Esta operación es fruto del sistema de trabajo conjunto de investigación que acordamos la semana pasada, que estamos implementando y que ya está dando resultados. Unir esfuerzos de análisis de inteligencia y de operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía”, dijo sobre este operativo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



Finalmente, aunque se dio un importante golpe con la desarticulación de ‘los Cronos’, los investigadores ahora están trabajando en una segunda fase que consiste en identificar y capturar a la persona que planeó este golpe y a otras que pudieron tener algún tipo de participación, como los que compraron las joyas robadas.

‘La gente humilde no es ladrona’

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo ayer de manera vehemente durante la rueda de prensa en la que se anunció la captura de ‘Los Cronos’, que detrás de hurtos como el de la joyería y el conjunto residencial de Santa Bárbara, no son cometidos por personas que están pasando necesidades por esta época, sino por grupos con una estructura organizada para delinquir.



“La gente humilde de Bogotá no es ladrona, es trabajadora, decente, honrada, si hay hurtos y homicidios no es por ciudadanos desesperados, es por estructuras organizadas tratando de aprovechar la situación y saliendo a tratar de incrementar los hurtos, que en Bogotá están bajando, menos de los de bicis”, reconoció la mandataria.

