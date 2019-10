Capturaron a cinco miembros de una banda que asaltó un bus del SITP

Tal como lo registró el programa Arriba Bogotá de Citytv, durante el asalto ocurrido el domingo en la noche se generó pánico y caos a bordo del bus, por la violencia de los asaltantes que abordaron el vehículo a la altura de la avenida Primero de Mayo con carrera 68.

Según los relatos que las víctimas entregaron a la Policía, a la altura de la carrera 27 con avenida Primero de Mayo, barrio Santander, los delincuentes se levantaron de sus puestos y mientras uno intimidaba a las personas con un puñal, los demás se apoderaban de las pertenencias de los ocupantes del bus.

Este fue el bus que el que los pasajeros y el conductor fueron asaltados. Foto: Citynoticias

Al pánico de los pasajeros mientras eran asaltados, se sumó el caos que se generó cuando los delincuentes intentaron abandonar el bus y no pudieron hacerlo porque las puertas estaban cerradas.



Al percatarse de que no abrían, los delincuentes decidieron romper uno de los vidrios en un intento por escapar. No pudieron hacerlo.



En ese momento reaccionaron las patrullas de la Policía y lograron capturar en flagrancia a los cinco integrantes de la banda, del que hacían parte tres adultos y dos menores de edad.



Los menores fueron dejados bajo protección de la Policía de Infancia y Adolescencia, mientras los adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía.



REDACCIÓN BOGOTÁ

Twitter: @BogotaET