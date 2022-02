La periodista Lorena Linares salía de sus funciones periodísticas ayer jueves 24 de febrero y en el sector de la calle 80 con Autopista Norte fue víctima de una banda de ladrones. “Eran seis ciudadanos venezolanos, cinco hombres y una mujer”.

Lea también: Accidente en el Parque Nacional: motocicleta arrolló a niña emberá.

Esta última se le acercó muy amablemente ofreciéndole algún tipo de producto que ahora la víctima no recuerda muy bien porque al instante cinco delincuentes con chaquetas se le fueron acercando.



“Cuando ya me iban a entregar el volante y yo lo recibo me di cuenta que este tenía un polvo. Uno de ellos lo sopla y pues yo tenía el tapabocas a medio poner. Estaba en la calle y había acabado de consumir un producto”.

Lea también: Operativos en la localidad de Puente Aranda entregan primeros resultados.

Lo que pasó después es que ella alcanzó a cubrirse. Supo de inmediato que la iban a atracar. “Salí corriendo pero ellos me alcanzaron, me abrazaron, me pusieron una chaqueta y me pusieron un puñal en el estómago y otro en el cuello”.



Mientras eso pasaba dos miembros de la banda se quedaron vigilando que nadie se acercara mientras a la periodista le quitaban su bolso, sus documentos, su celular, las grabadoras, joyas y demás. “Esta modalidad es terrible. Como estamos en elecciones uno cae y ahí aprovechan”.

El problema es que esta zona está en una especie de limbo y no se sabe si está a cargo de los cuadrantes de Chapinero o Engativá. “Poner una denuncia es terrible. Me agredieron mucho porque yo grité. Me abrieron la ceja, me cogieron tres puntos. Solo denuncio para que las autoridades pongan mucha atención a esta modalidad de atraco”.



La periodista agregó que cuando llamó a la línea de emergencia fue poco lo que logró. “Si uno no se está muriendo sencillamente no hacen nada”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com