Roban restaurante de Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia

Este sábado 9 de octubre, el restaurante Holy Burguer, del que es propietario Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia, fue asaltado por delincuentes.

El lugar está ubicado en el norte de Bogotá. A través de la cuenta de Instagram del local, se dieron a conocer los videos de las cámaras de seguridad que dan cuenta del robo.



"A todos nuestros clientes, conocidos y colegas, necesitamos de su ayuda. En menos de tres meses nos han robado dos veces. Es muy difícil poder trabajar con tanta inseguridad en nuestra ciudad", se lee en una historia publicada.



Y agrega: "Nos ha costado muchísimo sostenernos y levantarnos después de una pandemia. Hemos unido fuerzas, pero ¿qué pasa? Cada día es peor la inseguridad en esta ciudad". Etiquetaron a la alcaldesa Claudia López y la Policía.

El primer robo sucedió el 13 de julio a las 02:35 a. m., cuando un hombre ingresó al restaurante, fue hasta la caja, pero no había dinero, y se llevó algunos productos del lugar.



En diálogo con Pulzo, Carolina Vargas, hermana del jugador colombiano, contó que denunciaron, pero "no hubo interés por parte de la Policía".

El más reciente hecho fue el pasado sábado 9 de octubre a las 8:39 p. m., cuando un hombre fingió ser un cliente para entrar a robar. Detrás suyo ingresó otro sujeto con un casco de motocicleta y una maleta de domicilios. Tenía una pistola y amenazó a quienes estaban en el lugar —según Vargas había ocho personas, entre ellas, un menor de edad—.



Los hombres robaron siete celulares y objetos personales. Terminaron huyendo del lugar porque llegó un mensajero del restaurante y se asustaron. "Ya no se puede ni siquiera salir en familia a comer. ¿Cómo poder progresar en una ciudad tan insegura y sin ayuda alguna de las autoridades?", se lee en otra historia de Instagram.

Carolina Vargas dijo que ya fue denunciado el hecho, pero la Policía le dijo que tocaba esperar. "Después de varios intentos, lo único que me dijeron fue que les dejara el celular y que me llamaban”, le contó a Pulzo. Al final de ese día, no les devolvieron la llamada y los delincuentes se hicieron con la suya y lo que robaron.

