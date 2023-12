¿Qué hay detrás de ataque con explosivos al peaje El Boquerón? Ofrecen recompensa

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se comprometió a no descansar hasta encontrar quiénes y con qué propósito están detrás del ataque terrorista contra el peaje el Boquerón que une a la ciudad de Bogotá con el departamento del Meta, en el municipio de Chipaque en Cundinamarca.

Todo ocurrió hoy lunes 11 de diciembre, a eso de las 3 de la mañana, cuando tres artefactos explosivos fueron lanzados contra la infraestructura, afectando la humanidad de dos funcionarios de la entidad. Ellos están en el hospital del municipio y no tienen heridas de gravedad.

Tanto es así, que se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por quien de información de los autores materiales e intelectuales de este atentado. “Queremos identificar a los responsables de este cruel acto”. Además de convocarse a un consejo de seguridad en la ciudad de Bogotá, ya hay presencia de Ejército y Policía en la zona y comenzaron las acciones de investigación. Se hacen entrevistas a los lugareños de la zona y se revisan cámaras de seguridad.

EL TIEMPO supo que en este momento cursó un Consejo de Seguridad que cuenta con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, la Policía y el Ejército. "Estamos tomando acciones para lograr la captura inmediata de los responsables del atentado al peaje El Boquerón en Chipaque. Antiexplosivos e inteligencia ya se encuentran en el lugar".

"Finalizamos Consejo de seguridad en el que hemos analizado los hechos ocurridos en el peaje el Boquerón de la vía al Llano, resaltando nuestro absoluto rechazo a este tipo de actos terroristas que atentan contra la integridad de los cundinamarqueses; agradecemos a Policía, Fiscalía y al Ejército, por todo este trabajo que se ha venido realizando desde la madrugada directamente en el sitio; hemos decidido aumentar de $50 a $100 millones la recompensa para dar con los responsables. Informamos que las dos personas que resultaron afectadas fueron remitidas al hospital de Cáqueza, una de ellas ya fue dada de alta y la otra fue remitida a Bogotá para unos exámenes de rutina.



"Desde la institucionalidad, garantizaremos acompañamiento permanente para la Concesión y para todos los usuarios de la vía al Llano con la presencia del Gaula Militar, Ejército, Policía y un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigaciones - CTI del nivel central de la Fiscalía General de la Nación que ya adelanta un trabajo riguroso en el sitio", destacó el Gobernador Nicolás García", dijo-.



El Gobernador aclaró que inicialmente se habló de artefactos explosivos, hechizos de fabricación casera, pero que ya se puede afirmar que se evidencia en unos videos la utilización de granadas, lo cual, afirma, genera preocupación y la premura por establecer si se trata de delincuencia común o por el tipo de artefacto utilizado, si se trata de grupos al margen de la ley, hechos que siguen siendo materia de investigación.

#AEstaHora en consejo de seguridad con @CundinamarcaGob @AChipaque @COL_EJERCITO tomando acciones para lograr la captura de los responsables del atentado al peaje del Boquerón en Chipaque. Antiexplosivos e inteligencia ya se encuentran en el lugar. #DiosYPatria pic.twitter.com/EzgczfkxMW — Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca) December 11, 2023

La concesionaria a cargo de la vía Bogotá Villavicencio, Coviandina, condenó de manera enfática el atentado ocurrido en la madrugada del 11 de diciembre en el peaje Boquerón de este corredor, el cual dejó a dos contratistas heridos levemente.



"Lamentamos profundamente que estas personas, un cajero del peaje y un tripulante

de la ambulancia hayan resultado afectadas por este hecho tan desafortunado. Nos

solidarizamos con ellos y con sus familias, y esperamos su pronta recuperación. En

este momento, están siendo atendidos en el Hospital de Cáqueza por sus heridas,

las cuales no revisten gravedad".



Coviandina reiteró su rechazo a este atentado y estará vigilante de los resultados de las investigaciones por parte de las autoridades, con el objetivo de identificar a los responsables de este penoso suceso. EL TIEMPO supo que la Fiscalía General de la Nación con la ayuda del CTI Cundinamarca ya asumió la investigación y está recopilando la mayor cantidad de pruebas.

Alcaldesa Claudia López rechazó el hecho

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, condenó el atentado en el peaje de Boquerón que afectó la vía Bogotá- Villavicencio. “Nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus compañeros y amigos, con nuestro hermano departamento de Cundinamarca”.

Dijo de forma vehemente que “Colombia retrocede al abismo del terrorismo, el descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia contra la población, ante la conducción errática del presidente Gustavo Petro como único comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía”.

Añadió que los jefes criminales crecen con estrategias claras e infortunadamente eficaces de control de la población con intimidación, asesinatos, confinamiento o desplazamiento, de rentas criminales a las que han añadido el tráfico de personas a escala global, de territorios cada vez más amplios del país controlados o en disputa criminal y un incremento de la extorsión, distribución y lavado de rentas criminales y disputa criminal en las calles de nuestras ciudades.

Condenamos este atentado en el peaje de Boquerón. Nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus compañeros y amigos, con nuestro hermano departamento de Cundinamarca.

Colombia retrocede al abismo del terrorismo, el descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia… https://t.co/yW2Uj2hdDz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 11, 2023

“Ciudadanos y autoridades locales y regionales de todo el país le exigimos al presidente Gustavo Petro seriedad, conducción estratégica y coherente de las instituciones de seguridad y justicia, y resultados eficaces en esas dos materias, porque lo que estamos viviendo dolorosamente es una Colombia potencia mundial del crimen, no de la vida”.

¿Qué dicen los expertos?

Carlos Medina Gallego, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Grupo en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, dice que es muy poco lo que se puede decir al respecto porque no existe responsable identificado desde donde se pueda derivar un análisis del propósito de ese tipo de acción. "Resulta, eso sí, irresponsable, la intervención de la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en términos de hacer terrorismo al respecto de la seguridad en franca oposición al gobierno y su política de paz total".

José Orlando Carrillo, analista de seguridad ciudadana, dice que es desafortunado y reprochable este tipo de actos delictivos que no caben en la cabeza de ningún ser humano y en donde se lesiona la integridad y la vida de algunas personas que se encontraban en este peaje. “Es importante que las investigaciones avancen de manera pronta e indiquen un resultado real de quiénes y por qué perpetraron este acto”.

Agregó que este acto es demencial y por eso dice que la intervención de las autoridades locales, departamentales y nacionales actúen de manera inmediata frente a este tipo de accionar. “Podría ser delincuencia común o podríamos estar frente a unos grupos organizados al margen de la ley que actúan cerca a nuestras ciudades”.



Añadió que, aunque las autoridades departamentales han negado la actuación de este tipo de grupos, estos no han logrado demostrar que estos no actúan en la zona. De otro lado, dijo que hay que solicitarle al gobierno nacional contundencia directa contra los actores de la violencia en el país. “Relajarnos y ser tan laxos nos está llevando, nuevamente, a hundirnos en ese abismo de la delincuencia, de la violencia y de los actos terroristas. Debe dar directrices y órdenes para que el Ejército y la Policía actúen de frente contra los grupos al margen de la ley, trátese de quienes sean, así estén sentados en la mesa de diálogo. Mientras actúan de manera errónea frente a los ciudadanos, las instituciones y el bien común se debe actuar con mano dura”.

Gustavo Niño, director de seguridad de Futuros Urbanos y ex viceministro de Defensa, han venido analizando la seguridad en las principales vías del país y dijo que es importante analizar lo que ha venido pasando en Bogotá y la región en este corredor vial. “Hemos visto más presencia de grupos armados organizados en términos simbólicos. El Clan del Golfo en Suba con pancartas en puentes, el ELN y las disidencias de las FARC en Ciudad Bolívar y este artefacto puede tener alguna relación con grupos armados organizados”.



Dijo que el último artefacto explosivo del que se tiene memoria que tuvo un gran impacto como este fue el atentado contra el centro comercial Andino que cobró la vida de una persona y la integridad de otras y que fue llevado a cabo por una milicia urbana.



Respecto a las características del explosivo, dijo que hay que tener en cuenta el discurso agresivo contra las concesiones viales y los peajes. “Este puede ser uno de los motivos que puede llevar a generar intimidación por parte de grupos delincuenciales. Además, la capacidad de poner un artefacto explosivo, a esa hora de la madrugada, sin duda son características de un grupo organizado con estructura y lógica para generar intimidación en una hora sin tanto tránsito. Se quería mandar un mensaje contra la concesión, los peajes y a la población de que se puede controlar el territorio”.

REDACCIÓN BOGOTÁ