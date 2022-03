Ante el atentado terrorista el pasado sábado en Ciudad Bolívar, que dejó dos niños muertos y 39 heridos, el Gobierno Nacional y la alcaldía de Bogotá realizarán hoy un consejo de seguridad para analizar la situación de seguridad y establecer la estrategia que permita blindar a la capital. El consejo se realizará a las 9:30 a. m., y al mismo asistirá el presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López.

Ante la seguidilla de los actos terroristas en Ciudad Bolívar, el director general de la Policía, Jorge Luis Vargas, señaló como responsable a alias Mechas, presunto comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc y quien es buscado por la Interpol y el FBI.

“Estamos en acción articulada para dar con los responsables del outsoursing criminal en Bogotá y con los responsables de su contratación”, señaló el general.



Mientras tanto, el presidente Iván Duque expresó sus condolencias a los familiares de la niña Ivanna Rangel y dijo: “No descansaremos hasta dar con los responsables de este ataque atroz que enluta al país”.



El mandatario había anunciado el domingo la recompensa de 300 millones de pesos por información del responsable del atentado.



El 5 de marzo pasado, en la misma localidad, se registró un primer atentando, que fue contra la estación de Policía de Sierra Morena. En ese momento la alcaldesa señaló que en Bogotá no había presencia permanente de grupos armados ilegales del conflicto colombiano.



Poco antes, el comandante de la Mebog, general Eliécer Camacho, había planteado que los responsables podrían ser grupos criminales urbanos contratados por las disidencias.



Ante los nuevos hechos, la alcaldesa dijo ayer que el año pasado el Mindefensa les había comunicado que “este tipo de grupos no estaban en la ciudad y no había amenaza”.



Redacción Bogotá