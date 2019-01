Desarrollo del atentado en la Escuela General Santander

Sobre las 9:30 a.m. se registró un atentado con carro bomba en la Escuela de Policía General Santander, la cual está ubicada en el sur de Bogotá. Hasta el momento, las autoridades reportan que hay al menos 8 muertos y 41 heridos.



Este es un desarrollo, en vivo, de la noticia.

11:21 a.m. Lista de heridos



Kevin Madrid panameño 703055

Sergio Maldonado 1098679869

Robinson Sisa 1048730684

Ana castiblanco 1022438843

Jair arley Mora 1120218561

Audrey Natalia Morán 1004577925

Karen yulieth Gutiérrez 1022437288

Juan Pablo Oliveros 1070186216

Fabián Santamaría 1006874325

Santiago laso 1053850366

Michael Calderón

Aseneth Aguilar

Aleida del Pilar Gonzáles

Carlos Osorio

Carolina sanango ECUADOR

Eduard Castañeda

Nunjar centeno Castro 1102850840

Kelly jaraba Pacheco 1143464775

Sergio Gonzáles Martínez 1049649090

Andrés David Fuentes 106553088 cirugía

Juan Sebastián Contreras 1098774801

Anní rivas 1144189364

Hernan Aguirre 1112786679

Laura Carrillo 1010098422

Daniela Martínez 1070985403

Marlon Duque 1136887784

Varios de los heridos ya fueron trasladados a hospitales cercanos. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

11:15 a.m. Viviendas afectadas por explosión



Estas son las viviendas que quedan justo al lado de la Escuela General Santander. Los vidrios quedaron rotos. A los residentes los sacaron de la casa porque unidades de la Policía y los cuerpos de emergencia están verificando las construcciones para evitar emergencias.



11:05 a.m. Familiares entregan datos



A las afueras de la Escuela les están tomando los datos a los familiares de los uniformados que se encuentran a las afueras intentando averiguar sobre su estado de salud. Al menos 100 familiares están dando sus datos.



11:00 a.m. Fiscalía y Sijín de la Policía investigan



La Fiscalía y la Policía, en conjunto, asumen la investigación por los hechos ocurridos en la Escuela de Policía



10:40 a.m. Cierres viales alrededor de Escuela General Santander



Ingreso a la glorieta de la carrera 50 con Autosur está cerrada. Cierre del retorno del carril exclusivo en la estación General Santander. Cierre perimetral de la General Santander calle 44 sur y carrera 33 sentido norte-sur.



10:30 a.m. Familiares a la espera de noticias



Cerca de 100 personas se encuentran alrededor de la Escuela de la Policía esperando noticias acerca de las personas que resultaron heridas y las que fallecieron.



10:00 a.m. 8 muertos y 38 heridos



Hasta el momento se reporta un saldo de ocho muertos y 38 heridos tras atentado a los uniformados.



9:30 a.m. Se registra explosión con carro bomba



Autoridades informaron explosión con carro bomba en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander en Bogotá.



Noticia en desarrollo...