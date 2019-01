'Protocolos no amparan el terrorismo': Comisionado de paz

"No hay razón jurídica, ética, política que justifique que unos protocolos que no obligan al gobierno Duque sean aplicados", esa fue la respuesta que dio este lunes el Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, al gobierno cubano tras la petición que le hizo para colaborar con la captura de los 10 negociadores que permanecen en la isla.



Cuba, luego de ese pedido de Colombia, había dicho que iba a dar cumplimiento a los protocolos pactados en caso de ruptura de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Eln, que permitirían un plazo para que los negociadores de la guerrilla salgan de la isla.

Sin embargo, el comisionado Ceballos enfatizó en que "no hay protocolo que ampare el terrorismo". Con esto, agregó Ceballos, "el gobierno nacional insistirá en la entrega inmediata de los miembros de la delegación del Eln que permanecen en Cuba porque como organización reconocieron su autoría". El Gobierno colombiano los pedirá en extradición.



El comisionado de paz, luego de resaltar que hay una obligatoriedad de países de colaborar con la justicia colombiana, rechazó lo dicho por el Eln que reconoció la autoría al decir que fue una "acción legítima". Ceballos dijo que como lo ha reiterado la comunidad ese acto fue un acto terrorista y no está contemplado bajo el derecho internacional humanitario.



"El Consejo de Seguridad de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado el atentado como terrorismo. El único camino que hay no es el cumplimiento de protocolos, después de la calificación que ha hecho la comunidad internacional y nuestro Fiscal General de la Nación", enfatizó Ceballos, quien añadió que con Cuba hay un tratado de extradición vigente desde 1932, conservando las relaciones diplomáticas.



A su turno, el canciller Carlos Holmes Trujillo agradeció la solidaridad de distintos países que han expresado con Colombia y resaltó el comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que señala que el hecho perpetrado por el Eln es un acto terrorista.



"El Consejo de Seguridad subraya que autores del atentado, es decir Eln, deben ser juzgados cualquiera que sea su rol, y está instando a todos los Estados miembros de la organización a que cumplan a luchar contra el terrorismo. Los miembros del Consejo lo condena de manera tajante", dijo el canciller.



Lunes 21 de enero

9:40 a.m. Duque informó a la comunidad internacional

"El gobierno les informó primero a los otros países sobre la decisión que tomó respecto al Eln, a esos que tienen misiones diplomáticas en Colombia. El presidente ha estado en contacto con altísimos representantes a nivel internacional", aseguró el Canciller Holmes Trujillo.

9:39 a.m. Canciller espera cooperación

"Nuestra relación con Cuba la entendemos como una relación de cooperación. La CIDH pide que el Estado adopte todas las medidas para judicializar a los responsables de este hecho", dijo Carlos Holmes Trujillo.

9:36 a.m. Cuba se pronuncia

La Cancillería de Cuba, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que ese país nunca “ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado". También reiteró que “ha cumplido estrictamente su papel como garante y sede alternativa de la Mesa de Diálogos entre el gobierno colombiano y el Eln”.

9: 30 a.m. 'Los cadetes no eran aún policías'

El Alto Comisionado añade que los actos terroristas no están amparados por el derecho internacional humanitario, en respuesta al comunicado del Eln que dice que la instalación militar era un objetivo legítimo en medio del conflicto. Añadió, además, que 'los cadetes no era aún policías' y que estaban en formación.

9:26 a.m. 'No hay lío diplomático': Canciller

El Alto Comisionado dice que todos los países miembros de la ONU deben cumplir con obligaciones. A esto, el Canciller dijo que tanto Colombia como Cuba tienen el deber de luchar contra el terrorismo. "No hay lío diplomático, estamos buscando la acción conjunta de dos estados que tienen compromisos internacionales en la lucha contra el terrorismo", aseguró.

9:20 a.m. El Canciller reitera solicutud a Cuba

El Canciller Carlos Holmes Trujillo reiteró "de manera muy respetuosa", a Cuba, para que proceda a hacer efectivas las órdenes de captura de los negociadores del Eln. Además, aseguró que Colombia desconoce los protocolos firmados por el Gobierno anterior. También reveló que este domingo el Gobierno volvió a enviar la solicitud formal, a La Habana, para que proceda la captura de los jefes de ese grupo guerrillero.

9:14 a.m. Ceballos dice que protocolos los firmó el Gobierno pasado

El Alto Comisionado para la paz también señaló que los protocolos firmados por la pasada administración no obligan al Gobierno Duque a respetarlos, y menos frente a un acto de terrorismo como el ocurrido, que ya fue reconocido por el Eln.

9:13 a.m. Habla el Comisionado de paz

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, dice que los protocolos del proceso de paz no amparan el terrorismo. La declaración se da luego de que Cuba dijera que respetaría los protocolos del proceso de paz, en reacción a la petición de Duque para que sean capturados los negociadores de la guerrilla del Eln que están en la isla.



