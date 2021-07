Alcalde de Soacha: ‘Gracias a Dios no fue un atentado’

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, confirmó que en este momento está descartado que lo sucedido la noche del viernes 30 de julio se tratara de un atentado en su contra. A las 8 de la noche, después de que el mandatario saliera de un evento lo que se presentó fue un hurto que habría desencadenado una balacera.

Uno de los delincuentes intimidó a uno de los miembros del esquema de seguridad del alcalde y es ahí cuando este reacciona con un disparo que le quita la vida al agresor. “Fue un tiroteo y mi esquema de seguridad tuvo que reaccionar. Ya están averiguando todos los móviles de lo que sucedió”, dijo el general Óscar Gómez Heredia.



Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, salía de la comuna seis del municipio hacia una reunión con la Secretaría de Salud. El mandatario estuvo visitando obras hasta las 3 p. m. y luego estuvo presente en consejo de gobierno hasta las 7 p. m. Cuando se movilizaba por las vías del municipio fue interceptado por hombres armados que aparentemente querían atentar contra él.

"Frente a los hechos que han acontecido en la noche de hoy (viernes), quiero comentarle a la opinión general que llegamos a una reunión en la comuna seis, donde instantes previos a mi entrada a la reunión se suscita un tiroteo en la parte exterior de donde me encontraba. Mi esquema de seguridad tiene que reaccionar dando de baja a un ciudadano. Quiero contarle a la ciudadanía que me encuentro bien y que las autoridades están investigando cuáles fueron los móviles y todo lo que sucedió alrededor de este evento nefasto para nuestra ciudad", informó el alcalde Saldarriaga.

Según versiones preliminares, el esquema de seguridad que acompañaba al alcalde respondió de manera inmediata y le ocasionó la muerte a uno de los atacantes y el otro atacante fue capturado.



"El alcalde y su equipo de seguridad salieron ilesos, al tiempo que se desplegó un operativo de seguridad para tratar de establecer si hay más sujetos involucrados", indicaron desde la Alcaldía Municipal.



Este hecho se da luego de que se anunciara que Soacha había completado 16 días sin homicidios y las autoridades habían logrado desmantelar dos bandas dedicadas al microtráfico y al hurto.(Fiscal pide investigar a juez que liberó a mamá de Sara Sofía y a su pareja)

Por los hechos, hay dos motocicletas inmovilizadas que serán puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se adelantarán las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

REDACCIÓN BOGOTÁ

