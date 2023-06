Lanzando piedras y papas bomba, encapuchados protestan al mediodía de este jueves al frente de la Universidad Nacional en Bogotá.



Uniformados de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), antiguo Esmad, hacen presencia en el lugar e intentan entrar con una tanqueta a las instalaciones de la universidad.



Las autoridades han reportado afectaciones viales en la avenida NQS con calle 45 en sentido norte- sur y también en la calle 26 con carrera 37 en sentido oriente-occidente.



Se recomiendan tomar vías alternas.

Videos de cámaras de seguridad registraron el momento exacto en el que uno de los artefactos lanzados desde el interior de la univerisdad afectó a uno de los agentes de UNDMO.



#Atención | Policía del UNDMO (Unidad de Dialogo y mantenimiento de Orden) quedó gravemente herido durante disturbios en la Universidad Nacional. El patrullero fue identificado como John Fredy Rodríguez. pic.twitter.com/eXZR8FYQ3B — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 8, 2023

Aún no se conoce el estado de salud del hombre.



La alcaldesa Claudia López se pronunció al respecto haciendo un llamado al Gobierno Nacional y a la justicia para tomar acciones en contra de los delincuentes que, según ella, se han infiltrado en la Universidad Nacional.





"Tenemos a un policía gravemente herido, entre la vida y la muerte, a la comunidad universitaria y a la ciudad atormentada por estos delincuentes que no son estudiantes y no tienen nada que ver con la comunidad universitaria", sentenció la mandataria.

Mientras les dan gabelas de paz el “Movimiento Bolivariano” que siempre ha estado vinculado a las FARC, se infiltra en campus universitarios para violentar a la ciudadanía y la policía.

Hasta cuándo el gobierno nacional y la justicia van a hacer algo contra esos delincuentes!… https://t.co/OrKchkFCfv — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 8, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

