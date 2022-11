Inició el puente festivo y varios viajeros han reportado complicaciones en el sector de Silvania, en el trayecto que de Bogotá conduce a Girardot. Dicha afectación se ha presentado porque los habitantes de la zona de Azafranal- el Retiro decidieron obstaculizar la vía en forma de protesta por las obras de infraestructura que allí se adelantan.



Según los pobladores del sector, las construcciones han debilitado el suelo de la zona y que a pesar de haber hecho peticiones sobre el tema la concesión encargada de la vía no ha dado una respuesta.



Según los pronunciamientos de algunos de los manifestantes, que han publicado videos mediante redes sociales, los bloqueos serán levantados cada 90 minutos para permitir el flujo de los viajeros. A esta hora se encuentran cerradas los pasos tanto de ida como de vuelta.

Los cierres se dan por inconformidades de la comunidad frente al desarrollo de las obras. Foto: Nelly Rodríguez/vocera

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, "en la Vía Girardot-Bogotá km 85+000, comunidad del sector de Azafranal del municipio de Silvania se realiza cierre de vía debido a inconformismo por deterioro de los inmuebles ocasionados por la ampliación del tercer carril".



EL TIEMPO conversó con Nelly Rodríguez, una de las lideresas de la comunidad afectada por el desarrollo de las obras, quien aseguró que la manifestación se da por un deterioro en las condiciones del terreno de la zona de Azafranal y las veredas contiguas.



"La concesión nos dice que debemos evacuar porque hay peligro de que la montaña se venga abajo, pero no nos dan soluciones sobre nuestras casas y terrenos. Nadie dice nada sobre darnos subsidio para arriendo ni nada. Si nosotros solo tenemos nuestras casa ¿para donde vamos a coger?", señaló la vocera.



No obstante, Rodríguez también señaló que ya se ha puesto en conocimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la situación pero que no han obtenido respuesta sobre la emergencia que dicen estar viviendo. También, le contó a este diario que la concesionaria encargada de la construcción del tercer carril de esa vía (Vía 40 Express) les ha dicho que ellos no tienen responsabilidad en el asunto pues solo tienen un contrato de construcción.



“Ellos le dijeron a los voceros que no tenían responsabilidad pero que una vez acabaran de construir la vía regresarán para arreglar las cosas que se están afectado. ¿Usted cree que ellos van a volver?, no lo van a hacer porque no les interesa, es más, hoy como había este bloqueo mandaron a quitar toda la maquinaria del sector y regresan hasta el martes”, dijo Rodríguez.



(Le puede interesar: Lo que debe saber sobre el estado de la vía Bogotá - Girardot)



Y es que según información de la comunidad, la construcción que se adelanta en la vía ha generado que el terreno se mueva y que la infraestructura de las casas de la zona se haya agrietado y deteriorado. “No están dejando bahías ni entradas para subir hasta las veredas, las casas se están agrietando y la única contención que tienen para que la montaña no se nos venga encima son árboles. Dicen que es peligroso y que tenemos que irnos, y ¿para dónde?”.



Por ahora, la comunidad asegura que seguirá manifestando en la zona y que los cierres se extenderán durante todo el día con intervalos de 90 minutos, hasta que la ANI haga presencia en el lugar. No obstante, dicen los voceros de la comunidad, que la entidad les comunicó que solo se acercarían hasta el día martes, por lo que los manifestantes volverán a cerrar las vías ese día.



