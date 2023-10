¡Atento! Estos son los cortes de agua que tendrá Bogotá está semana

Esta semana, del 17 al 20 de octubre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EEAB, suspenderá temporalmente el servicio en diferentes puntos de Bogotá, debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución de agua en algunos sectores de la ciudad y para garantizar el suministro continuo a toda la ciudadanía.



Estos trabajos de la EEAB buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y por ello, para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.

Cortes martes 17 de octubre

Barrios Unidos

Andes. De la Carrera 60 a la Carrera 68, entre la Calle 90 a la Avenida Calle 100. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



La Castellana y Rionegro. De la Avenida Calle 100 a la Calle 89A, entre la Carrera 45 a la Transversal 60C. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Suba

Suba Urbano, Suba Cerros, Escuela de Carabineros, Altos de Suba, Vereda Suba Naranjo, Niza Suba, Cuidad Hunza, Los Naranjos, Altos de Chozica, Tuna Alta. De la Calle 127 a la Calle 160, entre la Carrera 72B a la Carrera 92. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Puente Aranda

San Eusebio y Torremolinos. De la Diagonal 16 Sur a la Avenida Calle 26 Sur, entre la Carrera 51 a la Transversal 53. Horario: 9:00 a.m. 26 horas.

Fontibón

Interindustrial. De la Calle 16C a la Avenida Calle 17 o Avenida Centenario, entre la Avenida Carrera 72 o Avenida Boyacá a la Avenida Carrera 80. Horario: 9:00 a.m. 26 horas.

Usaquén

San Gabriel Norte, Usaquén, Ginebra II, San Gabriel Norte II, Santa Ana, Paramo III Rural, Paramo, Paramo II Rural. De la Calle 129 a la Calle 108, entre la Carrera o Avenida Carrera 0. Horario: 10:00 a.m. 12 horas.

San Cristóbal Sur

Tanque Alpes 1, Tanque El Quindío, Tanque Juan Rey, Tanque Londres, Altos de Zipa, Altos del Zuque, Quindío, La Arboleda Rural, Chiguaza Rural, Ciudad Londres, Ciudad Londres Rural, Moralba, Chiguaza Urbano, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Arboleda Santa Teresita, Juan Rey (La Paz), Yomasa, Juan Rey Sur, La Cabaña, Doña Liliana, Liliana, Bolonia I, La Esperanza Sur I, El Bosque Central, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana. De la Diagonal 33 Sur a la Calle 74B Sur, entre la Carrera 8 Este a la Carrera 19 Este. Horario: 10:00 p.m. 4 horas.

Cortes de agua: Miércoles 18 de octubre

Usaquén

Los Cedros Oriental, Acacías Usaquén, Cedro Narváez, Cedritos. De la Calle 140 a la Calle 150A, entre la Carrera 7 a la Carrera 9. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.



Buenavista. Horizonte Norte, El Redil, Barrancas Oriental Rural. De la Calle 170 a la Calle 193, entre la Carrera 4A a la Carrera 7. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Suba

San José del Prado, Prado Veraniego. De la Calle 129 a la Calle 145, entre la Carrera 45 a la Carrera 56A. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Fontibón

Ciudad Salitre Occidental y Esperanza Norte. De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 68 a la Avenida Carrera 70. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Montevideo. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Calle 13 a la Avenida Calle 22. Horario: 7:00 a.m. 24 horas.

Ciudad Bolívar

Sumapaz, Compartir, Lucero del Sur, Bellavista Lucero Alto, Estrella del Sur, Quiba, Casa de Teja. De la Calle 79 Sur a la Calle 74C Sur, entre la Carrera 18M a la Carrera 16G. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Tunjuelito

Samore I y Samore II. De la Transversal 33 a la Carrera 24, entre la Calle 47 Sur a la Calle 53 Sur. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

San Cristóbal y Santa Fe

Ramírez, Vitelma, Buenos Aires. De la Calle 11 Sur a la Calle 1A, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 3 Este. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Cortes de agua: Jueves 19 de octubre

Usaquén

Los Cedros, Las Margaritas. De la Calle 142 a la Calle 153, entre la Avenida Carrera 15 a la Avenida Carrera 45. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Suba

Nueva Zelandia. De la Calle 170 a la Calle 183, entre la Carrera 45 a la Carrera 65. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Puente Aranda

Comuneros. De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Calle 3 a la Diagonal 16 Sur. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.

Fontibón

Ciudad Salitre y Terminal de transportes. De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Granjas de Techo. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68D. Horario: 7:00 a.m. 28 horas.



Capellanía y Modelia. De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. De la Calle 22 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 86. Horario: 8:00 a.m. 24 horas.

Ciudad Bolívar

El Mirador, Bella Flor Sur, Billas El Diamante, Villa Gloria, Juan Pablo II, San Rafael, Bella Vista Lucero Alto, Sumapaz. De la Calle 67A Sur a la Calle 71A Sur, entre la Carrera 18B Bis A hasta la Transversal 19D. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

Usaquén

Santa Cecilia Puente Norte, Bosque de Pinos III, Bosque de Pinos III Rural, Bosque de Pinos. De la Calle 163C a la Calle 160A Bis, entre la Carrera 6A a la Carrera 5 Este. Horario: 10:00 a.m. 18 horas.

Cortes de agua: viernes 20 de octubre

Suba

Julio Flórez, Andes Norte. De la Transversal 60 a la Calle 94, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71. Horario: 10:00 a.m. 24 horas.

