Tras un complicado mes en materia de seguridad donde los hurtos callejeros, el fleteo y los sicariatos arrinconaron a los bogotanos; hoy el ministro de Defensa, Iván Velásquez y la alcaldesa de Bogotá Claudia López presidieron un consejo extraordinario de seguridad en el que se estableció que, para el mes de octubre, la Policía Metropolitana de Bogotá se complementará con 400 nuevos uniformados.



Por otro lado, el ministro se refirió a la propuesta de la mandataria que busca la creación de un cuerpo de policía local para apoyar las labores de la Policía Metropolitana y señaló que “será estudiada por el Gobierno Nacional” pues es polémica y requiere de varios estudios para establecer la efectividad y los alcances de la medida.



Respecto a los pendones que aparecieron alusivos al Clan del Golfo, Velásquez dijo que es “un intento más de estas AGC por hacerse visibles y por ganarse el reconocimiento del gobierno. Pero el Clan del Golfo jamás será un interlocutor político y jamás se les dará algún estatus”.



De esta manera también señaló que “en Bogotá no hay presencia de este tipo de grupos criminales”.



Al respecto, Claudia López, señaló que en Bogotá todo está mejorando y que todo estará mejor, sin embargo, dijo que hay tres cosas que no han logrado reducirse. Por un lado, los homicidios que desde mayo han incrementado al ritmo del 11 % y que a final de julio logró bajar a 8 por ciento.



“La frustración de nosotros es que sabemos donde pasan las cosas, en que cuadra se cometen los delitos porque tenemos la inteligencia para hacerlo, Pero necesitamos mucho apoyo del Gobierno”.



Otro punto que, según la alcaldesa, no mejora es el hurto en la ciudad. “Necesitamos apoyo del Gobierno con más pie de fuerza para poder dar abasto con todo. En Bogotá todo mejora pero reconocemos que tenemos estos tres puntos que no ceden”.



En ese sentido, también se anunció que la Policía Naciónal "prestó" 800 uniformados de diferentes especialidades para rotar por la ciudad en los días y horarios más complicados y apoyar las labores de vigilancia. Estos uniformados serán itinerantes y solo estarán en servicio en Bogotá en horarios y días estipulados.

