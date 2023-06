La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó que se estarán realizando mantenimientos preventivos y correctivos de las redes de distribución de agua desde este 20 de junio hasta el 22 del mismo del mes en la capital del país.



El objetivo de las intervenciones será "minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio", aclaró EAAB.

20 de junio

- Suba: barrio Estoril, Pasadena, Toscana, Tibabuyes, San Pedro, Lisboa, Urbanización San Sebastián, Urbanización San Simón, Guaymaral Aeropuerto, Cojardín.



Los cortes de agua se llevarán a cabo a partir de las 10 a.m. por 24 horas, desde la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la Calle 111; además de la carrera 129 a la carrera 150D, entre la calle 129 a la calle 139.



- Bosa: barrio Porvenir

​

La suspensión del servicio se hará desde la carrera 77 G a la transversal 79 D, entre la calle 69 B sur a la diagonal 73 F Sur, a partir de las 10 a.m., durante 24 horas.



- Soacha: barrio Quintas De La Laguna, Reservas De La Laguna, Neuta San Andres y Maranatha.



De la calle 6 sur a la calle 6 E, entre la avenida carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 7 (Via Indumil), a partir de las 10 a.m., durante 24 horas.

Para hoy 👉 20 de junio 👈 tenemos trabajos programados en algunos sectores de Suba, Bosa y Soacha.



Más detalles y listado de barrios aquí➡️ https://t.co/y8SUaFUFQW pic.twitter.com/qAfRqiApGh — Acueducto de Bogotá #SomosAgua💧 (@AcueductoBogota) June 20, 2023

Se recomienda mantener un ahorro de agua. Foto: iStock

21 de junio

- Suba: barrio Altos de Suba, Suba de Cerros, Escuela de Carabineros, El Plan, Gilmar, Casa Blanca Suba, Vereda Suba Cerros II, Tuna Alta, Barajas Norte



Los cortes de agua se llevarán a cabo a partir de las 10 a.m., por 24 horas, desde la carrera 74 a la carrera 92, entre la calle 145 a la calle 170.



- Engativá: barrio la Estrada y Estradita.



La suspensión del servicio iniciará a partir de las 9 a.m. hasta la misma hora del día siguiente, teniendo en cuenta que se hará desde la calle 85 a la calle 72, entre la carrera 77 a la carrera 72.



-Kennedy: barrio Luisitania, Casa Blanca, Pastrana y Roma. Estas son las direcciones:



- De la calle 45 Sur a la avenida calle 55 Sur, entre la avenida Primera de Mayo (carrera 79C Bis A) a la avenida carrera 80.



- De la avenida calle 43 sur a la calle 45 sur, entre la transversal 78 H Bis A hasta la avenida carrera 80.



- De la carrera 79 a la carrera 78, entre la calle 53 B Sur a la calle 56 A Sur.



- De la avenida calle 55 sur a la calle 58 sur, entre la carrera 79 C a la avenida carrera 80.



- De la carrera 79 a la carrera 79 C, entre la calle 55 sur a la calle 57 D Sur.



Tenga en cuenta que, la suspensión del servicio se llevará a cabo a partir de las 7 a.m., durante 28 horas.



¿Qué se ha logrado en año y medio del nuevo POT en Bogotá?



- Fontibón: barrio Ciudad Salitre y Terminal de Transportes.



El corte del agua se hará desde la carrera 68 D a la carrera 72, entre la avenida calle 22 a la avenida calle 26, desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. del 22 de junio.



- Puente Aranda: barrio Comuneros



De la avenida con carrera 30 a la carrera 36, entre la avenida calle 8 sur a la avenida calle 6, a partir de las 11 a.m., durante 28 horas.



- Santa Fe: barrio El Dorado y El Rocío



De la carrera 11 B Bis Este a la carrera 5 Este, entre la calle 3 a la calle 3 sur, a partir de las 2 p.m. por 26 horas.



- Los Mártires: barrio La Fragua y Santander

​

De la calle 22 sur a la calle 12 A sur, entre la carrera 27 a la transversal 31, desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. del 22 de junio.



- Ciudad Bolívar: barrio San Francisco, Juan José Rondón, Villas de Bolívar, Altos de La Cruz.



De la carrera 18 V a la carrera 33, entre la calle 63 sur a la calle 69 G sur, desde las 10 a.m. hasta las 10 a.m. del día siguiente.



- Tunjuelito: barrio Fátima



De la calle 51B sur a la calle 50 sur, entre la carrera 37 a la carrera 33. La suspensión se llevará a cabo desde las 10 a.m. hasta las 10 a.m. del día siguiente.



-San Cristóbal: La Victoria, Gloria Occidental.



De la carrera 2 Este a la carrera 3 C Este, entre la calle 42 A Bis sur a la calle 46 Bis sur, a partir de las 10 a.m. durante 24 horas.



Activan alerta por aumento de incendios forestales en Cundinamarca y la Sabana



- Usme: barrio el Nevado



De la calle 68 B sur a la calle 69 F sur, entre la transversal 1 Este a la carrera 7 Este. El corte del agua se hará desde las 10 a.m. durante 24 horas.



- Bosa: barrio Gualoche, Andalucía, Bosa La Estación (Parcial), El Motorista y Cementerio Jardines del Apogeo. Estas son las direcciones:



- De la calle 65 H sur a la calle 52 A sur, entre la carrera 77 G a la carrera 78.



- De la calle 65 F sur a la calle 59 sur, entre la carrera 78 a la carrera 79 B.



- De la carrera 79 B a la avenida carrera 80, entre la calle 60 sur a la calle 59 sur



- De la carrera 79 B a la carrera 79 C, entre la calle 63 sur a la calle 65 B sur.



Tenga en cuenta que, la suspensión del servicio se llevará a cabo a partir de las 10 a.m., durante 24 horas.

22 de junio

En varios sectores habrá cortes de agua Foto: Archivo El Tiempo

- Suba: barrio Ibera, San José del Prado, Atenas, Santa Helena, El Plan.



De la carrera 54 D a la carrera 72, entre la calle 134 a la calle 153. Tenga en cuenta que la suspensión se hará a partir de las 10 a.m., durante 24 horas.



- Fontibón: barrio Belén, Villa Carmenza, San Pablo Jericó, Santa Cecilia, Capellanía, Modelia, Granjas de Techo. Estas son las direcciones:



- De la 17 a la calle 22, entre la carrera 106 a la carrera 116.



- De la calle 17 D a la calle 19, entre carrera 116 a la carrera 120.



- De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la carrera 75 a la avenida carrera 86.



- De la calle 23 a la avenida calle 26, entre la avenida carrera 72 a la transversal 73 A.



- De la calle 13 a la calle 22, entre la carrera 68 a la carrera 68 D.



La suspensión del agua se llevará cabo a partir de las 7 a.m. hasta las 11 a.m. del 23 de junio.







-Ciudad Bolívar: barrio San Francisco y Candelaria la Nueva.

​

De la carrera 18 T a la carrera 38, entre la calle 58 D sur a la calle 68 B sur.



El corte del servicio se hará desde las 10 a.m., durante 24 horas.



- San Cristóbal: barrio La Victoria, San Martín, La Gloria Occidental.



De la carrera 1D Este a la carrera 3 A Este, entre la calle 41 B sur a la calle 43 B Sur.



La suspensión del agua se llevará a cabo desde las 10 am. hasta la 10 a.m. del día siguiente.



- Kennedy: barrio Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al sur de la avenida calle 8) y Jardines de Castilla, La Cecilia, El Rubí y Roma (Sur de la calle 56 A sur). Estas son las direcciones:



- De la avenida calle 3 a la avenida calle 8, entre la avenida carrera 72 a la avenida carrera 86.



- De la diagonal 57 B Bis sur a la calle 58 Bis sur, entre la carrera 79 a la carrera 79 C.



- De la calle 56 A sur a la calle 58 G sur, entre la carrera 78 a la carrera 79.



- De la carrera 78 a la carrera 77 G Bis, entre la calle 57 C sur a la Calle 58 G Sur.



El corte de agua se hará desde las 10 a.m por 24 horas.Finalmente, el Acueducto aconseja que el agua almacenada debe consumirse en un periodo de 24 horas.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS