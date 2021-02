¿Es víctima de un siniestro vial en Bogotá? Aquí le dan apoyo gratuito

Jesús Mejía no murió el 4 de junio de 2019 cuando un SITP lo arrolló cuando iba en bicicleta y estaba a punto de cruzar, sobre la ciclorruta, por el cruce de la avenida Boyacá con calle 13. Pero sobrevivir le salió caro: es probable que su pierna izquierda tenga que ser amputada, lleva casi 20 meses sin trabajar, no ha podido resolver el pleito jurídico con el conductor que lo impactó y el dolor y el estrés le torturan el cuerpo. Tiene 34 años y sabe que nunca volverá a caminar normalmente.

Iba en la ciclorruta y nunca me salí de mi franja azul. Pasé el primer separador y cuando entré al segundo vi el bus encima. Mi reacción fue girar el manubrio. Pensé ‘este man me mató’. Él también trató de esquivarme. Recibí el golpe en la rodilla y caí debajo del bus. Sobreviví, pero, al día de hoy, llevo siete cirugías. Estoy advertido: me van a tener que quitar la pierna”, relata Jesús.



En el proceso, se ha sentido perdido. Su anterior EPS no le autorizó las terapias y lo tuvo en vilo por varios meses; las autoridades judiciales han ido a paso lento con su caso; y, aunque recibió tres pagos de renta básica por parte de la Alcaldía, este mes no le giraron la ayuda que requiere.



Sin embargo, hace dos meses, por referencia de un conocido, Jesús llegó a Orvi, el Centro de Orientación para Víctimas por Siniestros Viales de Bogotá. Este es un servicio que la Alcaldía inauguró en diciembre en una alianza con la Universidad Nacional que ofrece asesoría gratuita, virtual o presencial, a víctimas de siniestros viales en materia psicológica, social y jurídica.



“Ha sido muy útil, Orvi me ‘enrutó’ y me dio una perspectiva más clara de qué podía hacer. La orientación social ha sido muy útil, me indicaron qué oferta hay en la ciudad para acceder a ayudas sociales. En lo jurídico me han explicado las figuras, los términos legales… cosas que uno no sabe. En lo psicológico me han ayudado, porque la frustración es grande y necesitaba hablar con alguien, yo hacía tantas cosas antes”, dice Jesús, quien, además de trabajar en apoyo a una empresa que proveía vestuario a producciones de televisión, estudiaba teatro y fotografía, hacía malabares y apoyaba iniciativas. El siniestro que le destrozó la pierna no es un dato de 2019, es una secuela que le puso la vida entera en pausa.



Como Jesús, 2.110 ciclistas resultaron lesionados en accidentes en 2019. Y otros 68 fallecieron. En 2019, en total, hubo 18.477 lesionados. Y, como le pasó a Jesús, el siniestro no terminó ahí para muchos. El estudio ‘The High Toll of Traffic Injuries’, del Banco Mundial, el GRSF y Bloomberg Philanthropies, asegura que los accidentes viales son la primera causa de muerte y discapacidad de personas entre los 15 y los 29 años en todo el mundo, es decir, población que apenas está emprendiendo proyectos sociales, económicos y personales.

Lo ideal, claro, es que esta población nunca tuviera que verse afectada por una tragedia, porque los costos personales y sociales son altísimos (la inacción ante el problema le cuesta entre 20 y 50 millones de dólares al planeta), pero si los afecta, deberían poder tener a quién acudir para apoyo.



“La Secretaría Distrital de Movilidad ha venido adelantando el primer centro de atención a víctimas de siniestros del país que entrega acompañamiento psicológico, social y jurídico, tres variables fundamentales para que víctimas y familiares puedan entender cuáles son los distintos trámites y pasos a seguir”, asegura el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.



En Colombia no hay espacios públicos similares que presten este tipo de servicios. Según Movilidad, "es una idea pionera en el país y en Latinoamérica las experiencias son escasas, Uruguay, Costa Rica han hecho avances al respecto y España cuenta con un manejo más robusto".



Orvi es atendido por profesionales en psicología, derecho y atención social. Su director, el doctor José Ignacio Ruiz, incluso, ha sufrido de primera mano los efectos de un accidente. “No fue de gran magnitud. Pero después de eso, uno tiene una enorme sensación de soledad. Pasa que, entre mayor haya sido el daño, es más fácil que se rompan, lo que llamamos en psicología, las creencias básicas sobre el mundo: las que te dicen que si vas bien por tu vida, te van a pasar cosas buenas. Pero un evento traumático como un siniestro rompe eso. Por eso ofrecemos asesoría psicológica”, detalla Ruiz.



Y especifica: “Nuestra población objetivo son todos aquellos que se hayan involucrado de alguna manera en un siniestro vial ocurrido de 2014 en adelante. Atendemos víctimas directas e indirectas, es decir, también apoyamos a familiares o amigos de la víctima que necesiten apoyo”.



Hasta principios de febrero, Orvi había atendido 19 víctimas. Pero podrían ser muchas más.

Un ABC de acceso a Orvi

¿Para quiénes es?



Para víctimas, directas e indirectas, de siniestros ocurridos a partir de 2014 en Bogotá. Es un servicio gratuito, sin restricción de estratos.



¿Dónde lo puedo encontrar?

Orvi presta atención por canales virtuales como celular y WhatsApp (3058703458), teléfono fijo (6477311) o correo (covsv@movilidadbogota.gov.co). También hay atención presencial en la calle 99 n.° 11B- 66 de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m.



¿Me dan un abogado?

No. Orvi ofrece solo la asesoría, pero no da representación jurídica. Lo mismo pasa con la asesoría psicológica: se le presta la orientación profesional, pero no es lo mismo que una terapia.

