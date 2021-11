¡Atención! Ya son tres los ataques con ácido a hombres en Chapinero

Una seguidilla de ataques ha venido minando la tranquilidad de los residentes de la localidad de Chapinero. Sobre todo, porque ya van tres víctimas rociadas con ácido, siempre en medio de un atraco. Todos han sido hombres.



Eso sin contar con los casos registrados este año por el Instituto Nacional de Medicina Legal que suman seis y de los cuales, en tres, los afectados han sido hombres. Estos ocurrieron en Tunjuelito, Puente Aranda y Fontibón.



El caso más reciente fue el del actor Luis Soler, reconocido por su participación en varias producciones nacionales. Él fue víctima de un atraco en la localidad de Chapinero el pasado 29 de octubre en la calle 60 con carrera 13, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana.

Luis Soler es actor y fue atacado con ácido en Chapinero. Foto: Archivo particular

Cuenta que todo pasó cuando quería comprar algo de comida en un puesto callejero. “Él me dice que quien lo atacó fue un sujeto alto, de 1,90 de estatura, blanco, delgado, de pelo corto y peinado por la mitad, estaba vestido de mujer y olía a perfume, su nariz era pequeña y puntuda. Era miembro de la comunidad LGBTI”, contó Catalina, su esposa, quien lo ha cuidado desde que ocurrió el ataque.



El actor cuenta que el atacante trató de persuadirlo, de hablarle, pero que él no lo atendió. “Ahí fue cuando junto con su cómplice, otro hombre vestido de mujer, me atacaron con un químico, lo lanzaron a mis ojos. Querían robarme. Me pegaron muchas patadas en mi cabeza”.

Tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico y por ahora es incierto si va a recuperar su visión. “Yo no pensé que hubiera sido tan grave y a pesar del dolor esperé al amanecer para ir al hospital, allá me dijeron que fuera al día siguiente y eso me afectó más. Menos mal ya me operaron. Pero seguro eso se convirtió en una modalidad de robo en Chapinero, no les importa nada”. Por ahora el actor tiene una incapacidad de 30 días y además sufre de artrosis. “Es complicado movilizarnos en ese estado, pero él sí quiere poner la denuncia”, contó su esposa.



Otro de los casos más lamentables es el Édison Arbey Rojas, de solo 27 años, quien fue atacado con ácido mientras trabajaba como taxista en Bogotá. Eso ocurrió el domingo 14 de noviembre las 4:30 de la mañana.

Édison Arbey Rojas es taxista desde hace 9 años, pero no tiene carro propio. Apenas tiene 27 años. Foto: Archivo particular

En la calle 60 con avenida Caracas, una mujer estiró la mano para solicitarle el servicio de transporte hacia Teusaquillo. Ya con la pasajera a bordo avanzan por ese corredor vial, y en la calle 47 le dice que suba por ahí y que realice un giro. “Cuando mi esposo hace esa maniobra, esa mujer le rapa el celular que llevaba en la pierna. Él la voltea a mirar y comienza el forcejeo”.

Cuando mi esposo hace esa maniobra, esa mujer le rapa el celular que llevaba en la pierna FACEBOOK

De repente, la extraña saca de su bolso una botella de gaseosa, pero con un líquido raro, y se lo lanza al rostro del conductor.



“Entonces él solo pudo soltar el celular, avanza un poco más y en la calle 47 con carrera 15 ya no puede más del dolor en los ojos”. En medio de su desesperación sacó fuerzas para comenzar a pitar mientras sentía que su piel estaba encendida como un carbón.



En ese momento la delincuente sigue rociándole ácido en todo el cuerpo. “Un vecino del sector vio que la señora le estaba lanzando algo y que salió corriendo por la calle 47”. El taxista pidió ayuda por el radioteléfono a la central de taxis y afortunadamente, gracias a una aplicación que tenía en el teléfono, se le pudo hacer rastreo satelital. No pasó mucho tiempo y al lugar arribaron dos compañeros de trabajo.



Cuando vieron a Édison, estaba en el piso vomitando sangre por la inhalación del químico. Sus amigos trataban de tranquilizarlo, pero la angustia lo hacía perder el control, gritaba del dolor. “Se lo llevaron a la Clínica Marly y allí lo ingresaron. Yo llegué a las 6 de la mañana a visitarlo, y él me alcanza a comentar lo sucedido. Luego me dijeron que me retirara porque los iban a canalizar para ponerle medicamentos”.

El estado de salud de Édison es incierto. Su familia está en vilo. Se encuentra sedado en una unidad de cuidados intensivos (UCI). “Estamos necesitando apoyo económico porque él pasa ante el sistema de salud como una persona particular y toda la atención que está recibiendo será cobrada”.



También se necesitan pañales, cremas para las quemaduras de la piel, humectantes y elementos de aseo. “En una de las visitas los médicos me dijeron que aún es muy prematuro saber si la visión será afectada –es decir, si su cornea está lastimada–, pero que la probabilidad de que haya sufrido daños es alta, dado el nivel del ataque”.



También tendrán que realizarle una traqueotomía porque sus vías respiratorias están muy inflamadas. “Es que, si no cede en siete días, deben hacer este procedimiento porque no lo pueden dejar tanto tiempo con el respirador artificial porque ellos se acostumbran”.



Édison también va a necesitar injertos de piel. “Estamos a la espera del traslado al hospital Simón Bolívar. Ya nos salió la cama, pero él no había podido pagar la seguridad social por falta de dinero, ya que es muy costosa”, dijo su esposa.

Pero cuando se pensaba que estos eran solo dos casos aislados apareció una nueva víctima. Se trata de David Nieto quien el pasado 22 de octubre salió con un amigo a un bar ubicado cerca de la iglesia Lourdes en Chapinero, entre las calles 60 y 62 y las carreras 13 y 15. “Más o menos entre las 2 y 3 de la mañana”.



Cuando iban caminando por la zona se les acercaron cuatro hombres vestidos de mujeres. “Ellos eran travestis. No sé qué decían pero tenían acento venezolano. Se nos acercaron de forma hostil a pedirnos dinero. Uno de ellos fue el que nos arrojó un líquido a la cara, a mí en la parte izquierda del rostro”.



El ardor, cuenta, fue insoportable. “Yo salí a correr. Empecé a gritar: ácido, ácido y eso hizo que los carros pararan y los tipos se fueran. A mi amigo lo 'chalequearon' y le robaron el celular. A mí no me quitaron nada porque salí a correr”.

David Nieto otra víctima de ataque con ácido en Chapinero. Foto: Archivo particular

Con los ojos afectados intentaron ir al CAI de Chapinero, pero allá solo los regañaron por andar tarde por la zona. “Nos fuimos al apartamento de mi amigo a descansar pero cuando desperté, al verme el ojo, decidí ir a la clínica Barraquer”.



A David le hicieron una cirugía en el ojo izquierdo y está en un tratamiento para recuperar su visión. “El derecho está bien. Mi amigo, gracias a Dios, está saludable de sus ojos. Yo sigo en recuperación y voy a poner la denuncia”.

La Fiscalía General de la Nación está esperando recibir las denuncias correspondientes para que en el curso de la investigación existan más elementos probatorios, de igual forma, la Policía Metropolitana de Bogotá investiga si se trata de un mismo grupo de atracadores los que perpetraron estos ataques. Las víctimas no han puesto la denuncia porque primero debían atender su salud, pero en próximos días lo harán.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Si usted ha sido víctima de un ataque con ácido recientemente escríbanos a carmal@eltiempo.com