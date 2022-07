Un nuevo caso de homofobia se registró en Bogotá. Esta vez en un parque de la localidad de Engativá, donde se encontraba una pareja que, tras darse un beso, fue amenazada y atacada por habitantes del sector.

La agresión quedó grabada en un video que ha sido compartido en redes sociales y en la que se evidencia cómo la pareja es maltratada y amenazada por varias personas, entre las que había una adulta mayor con un palo en sus manos.



En la grabación también se puede escuchar a los agresores gritar cosas como que "aquí no queremos que delante de los niños hagan esas groserías". Incluso una de las mujeres les dice: "Si no se van, los linchamos".



Las víctimas intentaban defenderse de los ataques, mientras algunos transeúntes se unían a los reclamos de los vecinos y otros eran indiferentes a la situación.



El hombre que compartió la denuncia en Twiiter escribió: "Esto ocurrió ayer (viernes 29 de julio) en la zona de Salitre, en Bogotá, alrededor de las 5:00 p. m., un acto de HOMOFOBIA y violencia que compromete la VIDA de las víctimas, dos chicos gays que se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos. ¿Hasta cuándo?".

Esto ocurrió ayer en la zona de Salitre en Bogotá, alrededor de las 5:00pm, un acto de HOMOFOBIA y violencia que compromete a VIDA de las víctimas, dos chicos gays que se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos. ¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/9yVzVhUdfT — No soy tu Psicólogo ⚠️ (@soy_gilbert) July 30, 2022

Respuesta de las autoridades

El caso llegó a conocimiento de las autoridades distritales, quienes se pronunciaron al respecto anunciando una investigación contra los agresores y acompañamiento para las víctimas.



David Alonzo, director de Diversidad Sexual en Bogotá escribió en Twitter: "#DiscriminarEsUnDelito Recibimos denuncia de agresión en localidad de Engativá, desde las 6:00 a. m. estamos en contacto con las víctimas para acompañar y activar la denuncia. No nos cansaremos de decir que #EnBogotáSePuedeSer Gracias a quienes han notificado".

Recibimos denuncia de agresión en localidad de Engativá, desde las 6:00 a.m. estamos en contacto con las víctimas para acompañar y activar la denuncia.



Gracias a quienes han notificado. @DavidAlonzoC — En Bogotá SE PUEDE SER 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@SePuedeSer) July 30, 2022

