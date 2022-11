Enrique Peñalosa, en entrevista con EL TIEMPO, se refirió a la polémica desatada recientemente sobre la financiación de la primera línea del Metro de Bogotá, luego de que el presidente Gustavo Petro señalara que la opción de hacerlo elevado, como ya se está planificando, es más costosa que hacerlo subterráneo



Lea aquí la entrevista completa a Enrique Peñalosa



"A la fecha, pasados ya 8 años, casi 9, no conocemos el estudio y diseño del otro proyecto, simplemente se suspendió, simplemente no era del agrado de ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo, afectaba intereses, no era un problema técnico ni financiero, porque Colombia podía sustentar ese proyecto", dijo Petro la semana pasada en el congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena.

Ante estas declaraciones, Peñalosa afirmó con dureza que el Jefe de Estado “debería estar trabajando con juicio por toda Colombia y especialmente por las regiones más pobres” y dejar de insistir en lo que consideró “un capricho frívolo que ni siquiera les dará un centímetro de metro adicional a los bogotanos, y que llevaría a quitarles muchos billones de pesos a otras regiones, como la Costa, Nariño, Cauca, los Llanos”.



“Hay que recordarle que esos no son recursos de él, sino de todos los colombianos. Colombia no es su finca”; enfatizó el ex alcalde.



Agregó también que las ‘capas de la vida política’ a las que se refirió Petro son la banca multilateral y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y señaló que detrás de la contratación actual del Metro “hay gente estructurada, gente seria”.



“El proyecto subterráneo costaba más de 7.000 millones de dólares, y el valor del que contratamos fue de 4.200 millones de dólares. El juzga por lo que el haría y hace. Nosotros no actuamos como él. El sí, y lo está demostrando, desesperado por cambiar el metro que contratamos”.



Peñalosa consideró, en la entrevista, que las críticas al metro elevado son en realidad “una distracción de los verdaderos problemas que tiene el país” aunque, consideró, que estas declaraciones no afectarán el futro del proyecto.



“Es posible que a los chinos los persuada, con promesas de otras cosas, en otros sectores o proyectos. Pero hay entidades serias financiando el metro que contratamos, como el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones. No creo que ellos le faciliten sus veleidades. Lo que sí es seguro es que si lo cambia, eso incrementa el costo en más de 5 billones de pesos, posiblemente en más de 10, y aumenta enormemente el riesgo de sobrecostos. Y claramente se demoraría por lo menos un par de años más”; enfatizó.



