¿Cómo pasó la primera noche en la cárcel Camilo Parra?

Después de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento Miguel Camilo Parra, el hombre que atacó con un hacha a su pareja el pasado 16 de octubre, pasó la noche en las celdas del complejo judicial de Paloquemao. “Nos informaron que tuvo un trato adecuado”, dijo César Londoño, de la firma Londoño & Asociados.

Pero EL TIEMPO también habló con el Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec) quien dijo que su nombre no aparece en el sistema de información SISIPEC (Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario), y que no ha llegado ningún correo de solicitud para que lo reciban.



Londoño también dijo que tras la audiencia había quedado descompuesto y que tuvo un episodio de ansiedad, de hecho, durante el mismo muchas veces se cogió la cabeza y negaba gestualmente afirmaciones de la fiscalía y la juez. “Él niega que haya teñido episodios de violencia anterior con su ex pareja. No recuerda como tal el ataque, manifiesta que él habló directamente en el 123”, dijo Londoño.

No obstante, durante la audiencia, la fiscal dijo tener pruebas de que en efecto estos antecedentes de violencia sí existieron en la relación de pareja y mucho más durante la discusión que desencadenó el violento ataque con hacha.



No obstante las pruebas documentadas por el ente investigador como videos, fotos y entrevistas , la defensa sigue considerando que, desde el principio, el delito imputado debió ser violencia intrafamiliar agravada que igual tiene una pena alta o en el peor de los casos una tentativa de homicidio agravada.



No piensan mismo la víctima Ángela Ferro ni sus amigos quienes insisten en que el delito debe seguir siendo feminicidio agravado en condición de tentativa. Agregan que las lesiones causadas, la brutalidad del ataque y los antecedentes de malos tratos así lo respaldan.

Sin embargo, la defensa insiste en que la motivación del ataque, que es el elemento subjetivo del tipo penal, “no fue por motivos de identidad de género, ni por su condición de mujer”.



La defensa dijo, no obstante, que los ocurrido fue “un hecho grave y cuestionable que no puede quedar impune, pero en otro tipo de delito que al igual contempla penas de prisión altas”.

REDACCIÓN BOGOTÁ

