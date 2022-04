La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) expresó este viernes en un comunicado su "rotundo rechazo a las agresiones de un grupo de personas violentas que atacaron físicamente e insultaron al equipo periodístico del canal CityTV, con ocasión del cubrimiento de un accidente de tránsito, que se constituye en un hecho noticioso y de interés para la ciudad de Bogotá".



La corporación se refiere a los hechos ocurridos este jueves, cuando un grupo de cuatro hombres, al parecer relacionados con el accidente en cuestión, arremetieron contra el equipo periodístico en la calle 197 con Autopista Norte.

"Reiteramos la necesidad de respetar el derecho a la libertad de información por parte de la ciudadanía, el cual se ve transgredido cuando se acude al uso de la violencia para evitar la obtención y difusión de información", señaló Asomedios.



Por último, esa corporación hizo un llamado a las autoridades para que den inicio a las investigaciones requeridas y sancionar este hecho, que calificó como "lamentable" y el cual, advirtió, "puso en riesgo la integridad física del equipo periodístico del canal CityTV y vulneró el derecho fundamental tanto de ellos como de otros ciudadanos a la libertad de información".



Este pronunciamiento se suma al de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que manifestó que "este tipo de violencia es resultado de la intolerancia en contra de la labor de las y los periodistas que investigan e informan sobre asuntos de interés público. Estos ataques no se pueden permitir en las democracias".



La Flip también le hizo un llamado a la ciudadanía para que "respete el periodismo y comprenda su valor como canal para la difusión de información" y explicó que "las agresiones nunca deben ser el camino para resolver inconformidades con la prensa".



Como se dio a conocer este jueves, y como se evidencia en videos del momento, el equipo periodístico estaba en el norte de Bogotá cubriendo un accidente de tránsito cuando cuatro personas desconocidas empezaron a insultarlos y golpearlos con palos.



Un hombre atacó al camarógrafo con un ladrillo y lo tiró al suelo. La cámara se dañó y el camarógrafo terminó herido. Los agresores también intentaron tapar las placas del vehículo accidentado para que no fuera identificado.



