Asobares rechaza las medidas del Gobierno para luego de Semana Santa

No cayó bien entre los propietarios de bares la directriz del Gobierno Nacional para que los territorios adopten medidas adicionales de toque de queda, y otras más, para tratar de contener el tercer pico de contagios de covid-19, luego de la Semana Santa.



"Asobares Colombia reitera su rechazo a los lineamientos que desde los Ministerios del Interior y de Salud se vienen emitiendo dirigidos especialmente a mandatarios locales; consistentes en restricciones nocturnas, cuando es éste el escenario con menor tránsito de personas, el sector económico más golpeado por la crisis", manifestó el gremio en un comunicado.

Aseguran, además que "esa clase de limitaciones a las libertades focalizadas al ocio nocturno han triplicado tasas de contagio, como es sucede varias comunidades de España".



En el caso de Bogotá, si se acogiera a las recomendaciones del Gobierno Nacional, tendría que decretar toque de queda de 12 p.m. a 5 a.m., debido a que su ocupación UCI aún está por debajo del 70 %. Sin embargo, el Distrito sostendrá esta tarde una reunión con la Nación para decidir, de común acuerdo, qué medidas específicas tomar.



Por lo pronto, Asobares hizo un llamado a las autoridades como "evaluar que la indisciplina y el descontrol en algunas ciudades y municipios, no radica en las actividades nocturnas de restaurantes, bares y gastrobares" y"focalizar disposiciones en fiestas ilegales, reuniones familiares sin limitación de número inclusive en espacios privados como fincas y casas de alquiler que hoy no tienen control alguno".





A la fecha, Bogotá registra 11.401 casos activos de covid-19 y una ocupación UCI general del 67,7 %. Aunque la ciudad ha tenido toque de queda desde medianoche, se ha permitido la actividad del piloto de bares hasta esa hora.

