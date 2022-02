El freestyle es hoy un fenómeno de masas. Millones de personas se conectan cada fin de semana a las plataformas digitales para ver a los mejores del mundo improvisar sobre música rap. En Bogotá existen más de 50 competencias callejeras y una liga semiprofesional. Sumado a esto, este año la ciudad recibirá una fecha de la Freestyle Master Series, la competencia más importante del planeta en la disciplina.



(Además: Las organizaciones más importantes de ‘freestyle’ mundial llegan a Bogotá).



Asier Fernández, célebre en varios países latinoamericanos por haber convertido su hobby en una profesión, y esa profesión en una plataforma de entretenimiento, entrega detalles sobre la competencia.

Facebook Twitter Linkedin

Asier Fernández, CEO y cofundador de la marca

Urban Rooster. Foto: Cortesía Urban Roosters

¿Por qué uno de los mayores eventos de improvisación escogió el país?



Colombia es una de las grandes potencias a nivel mundial. Nosotros ya veníamos estudiando el mercado, analizando datos, viendo de dónde venían nuestras audiencias e identificamos que en un alto porcentaje provenían de allí. Creo que el movimiento en la ciudad viene en crecimiento constante; y si no hubiera sido por la pandemia, habríamos visto un desarrollo mayor. Recuerdo que la última final de Red Bull en la que hubo público, que fue la de Bogotá en 2019, hubo un aforo de 5.000 personas, lo cual indicaba un auge. Luego evidentemente el país es una de las de las cunas de la música y del movimiento urbano. Además, es una de las puertas de entrada al mercado anglosajón, entonces vemos un gran potencial en ese sentido, no solo por posibles audiencias, sino porque puede ser un punto de partida para dar el salto a otros idiomas. Estoy seguro que el estar aquí nos va a beneficiar .



El freestyle local atraviesa un momento clave, ¿qué puede aportar Urban Roosters?



Sobre todo, infraestructura. También dotamos a los chicos de herramientas que les permitan dedicarse exclusivamente al freestyle. Evidentemente, el formato es muy exigente y eso va a permitir que los competidores evolucionen, como ha pasado en otros países. Luego, también buscamos generar un impulso para todos esos jóvenes que en muchos casos vienen de contextos difíciles y así darles la oportunidad de dedicarse a algo que les apasiona.



Nosotros identificamos en 2014 que había una gran fuga de talento dentro del ecosistema del freestyle, porque al final lo que hacían los chicos no se monetizaba. Entonces se luchaba por un campeonato, pero lo que realmente buscaban era tener un foco para vender más discos. Esa es la mentalidad que queremos cambiar. Evidentemente, el que tenga talento musical y le apasione podrá dedicarse a ello, pero nosotros creemos que las batallas no tienen que ser parte de la trayectoria musical, sino que se puede ser un competidor profesional y vivir de ello.



Apriorismo Music ya tiene su liga profesional, ¿cómo fue el acercamiento con ellos?



Hace tiempo, cuando pusimos en marcha la Freestyle Rap Federation ya hablábamos, de hecho; gracias Apriorismo, nosotros tuvimos presencia en Hip Hop Al Parque en 2015. Es una organización que tenemos mapeada desde hace tiempo, y nos parece de un valor excepcional lo que están haciendo. De hecho, el KickBack es una de las dinámicas que hemos incluido en nuestro formato por lo bien que se ha aplicado. Son un referente en la región y una organización que vamos a tener muy en cuenta incluso a la hora de formar el equipo de FMS Colombia.



¿Se puede vivir del freestyle?



Creo que todavía falta para que eso ocurra. Esta es una disciplina muy incipiente, y nosotros lo primero que buscábamos era generar la aspiración. Es algo que a día de hoy ya ocurre en otras partes; por ejemplo, los mejores del mundo no solo tienen una estabilidad económica, sino que pueden vivir muy bien. Muchos están cobrando más que un médico, más que un abogado y más que profesiones con 10 años de formación. Ahora mismo, a los jurados de FMS se les paga más o menos lo que cobraba un competidor top en el 2017. Pero todavía falta mucho por hacer para que otros profesionales del sector, como pueden ser periodistas especializados, empiecen a monetizar su carrera con el freestyle.



(Siga leyendo: La narrativa que se impone en la nueva generación del hiphop local).

Facebook Twitter Linkedin

Asier junto con Pedro Urban Roosters, el otro fundador de la empresa. Foto: Cortesía Urban Roosters

Siempre queremos contar con los mejores talentos y en este momento, por cuestiones de calendario y por ese propio boom que ha tenido Marithea, no fue posible. FACEBOOK

TWITTER

La boletería para la primera fecha está casi agotada, ¿esperaban tal acogida?



Siempre hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar. La pandemia afectó mucho los eventos de freestyle, y siempre hay temor. No obstante, sabíamos que el mercado colombiano y los colombianos estaban ávidos por la FMS desde hace mucho tiempo. Nos sorprende, para bien, que esos estudios de mercado que habíamos hecho al final se refrendaron.



¿Qué tiene el freestyle que atrae a tantas personas de lugares tan distintos con formas de pensar tan diferentes?



Hay varios alicientes. Por un lado, el que sea totalmente improvisado lo hace novedoso. Luego tiene el morbo del conflicto, ese que tanto le gusta al ser humano. También, que es un producto nacido en las redes sociales a través de las plataformas digitales, que es donde está el público joven. Hoy, a los medios tradicionales les cuesta llegar a esos públicos, y nosotros nacimos directamente en ese entorno. Creo que todos esos factores han influido en esa masividad tan temprana.



¿En qué se pensó cuando se hizo la lista de participantes?



En FMS buscamos tener a los mejores. No me canso de decirlo, considero que acá hay mucho talento y que Colombia es una de las grandes potencias del freestyle desde hace varios años.



¿Cómo fue el proceso para atraer a Lokillo Flórez?



Tuvimos varias reuniones en donde testeamos cuáles eran los intereses de él. Nosotros no íbamos a meter a alguien que no se lo fuera a tomar en serio. Tuvo una buena participación en Red Bull y creemos que va a ayudar a atraer los focos para que más chicos en el futuro puedan dedicarse a esto. Para nosotros fue fundamental cuidar la cultura y comprobar que él esta en la misma línea. Realmente viene para tratar de competir por el título.



Sobre la ausencia de Marithea, ¿buscarán incluirla en el futuro?



Siempre queremos contar con los mejores talentos y en este momento, por cuestiones de calendario y por ese propio boom que ha tenido Marithea, no fue posible. Es cierto que contábamos con ella, de hecho, en un primer momento, ella misma lo dijo por redes sociales, pero bueno, al final el devenir de la situación, el tener que retrasar todo un poco con la pandemia, jugó en contra. En el futuro, si ella realmente está interesada en entrar, buscaremos alguna solución.



¿Cómo ve la lucha por el título?



Tengo muchísima fe en la FMS Colombia. Creo que es la liga más igualada y me sería difícil mojarme por un ganador, más allá de que, a priori, Valles T ha sido el gran campeón colombiano. Cualquiera de los clasificados que llegue a las fases finales puede sorprendernos. No creo que otros países estén por encima. Vamos a ver cómo se adecuan al formato, pero si tuviera que apostar, creo que más de un colombiano se colará en las fases finales de la Internacional. Valles T tiene mucha experiencia, pero creo que hay un montón de chicos con un talento enorme y que va a ser muy complicado el repetir, por ejemplo, una hazaña como la que hizo Aczino en México, que acabó invicto; o incluso la de Chuty, en España, que solo perdió un punto en el primer año de liga. Al final son seis campeones nacionales los que participarán, es decir, es gente que tiene muchísimo nivel. De hecho, creo que nunca hubo tantos campeones nacionales en una FMS.



Hablemos un poco del equipo, ¿quiénes serán los jurados?



Tenemos un listado de candidatos, pero todavía no están totalmente definidos. Respecto al DJ, hemos elegido a JBeat, y en cuanto al host, nos gustaría volver a incorporar en Mbaka al circuito y yo creo que acompañado con Nazo.



(Lea también: Gran Freestyler Distrital, el evento que cambiará la escena de las batallas).

Facebook Twitter Linkedin

Perú fue sede de la FMS Internacional en 2020. Foto: Cortesía Urban Roosters

¿Qué otras ciudades visitarán?



FMS nace con un concepto de girar por el país, entonces vamos a tratar de tocar todas las ciudades que podamos. Hay países que son más centralizados, y al final tendremos que hacer dos eventos en la capital. Quizás para no repetir, y si todo acompaña, nos gustaría incluso hacer una fecha en Caracas (Venezuela). Esperamos que en dos o tres años nos puedan ver en todas las regiones de Colombia.



Después de Colombia, ¿qué viene para Urban Roosters?



Antes de acabar el año queremos lanzar la liga brasileña, que sería en otro idioma e iría por otro circuito. Hemos hecho eventos en otros idiomas, pero nunca una liga. En cuanto al mercado hispanohablante o las competiciones en castellano, los siguientes pasos serían Estados Unidos en español, en el Caribe y Centroamérica. Nos gustaría empezar a abrir otros idiomas y para eso, la experiencia en Brasil va a ser fundamental para aprender y tener mayor éxito a la hora de dar el salto a Reino Unido y a Francia.



Y la FMS Internacional...



Sí, este año nos hemos comprometido a tener al menos una fase clasificatoria en Colombia. Será en el segundo corte, pero, ya que abrimos el país, consideramos que debe tener uno de los eventos más bonitos y que concentran mayor audiencia de nuestra comunidad. Creo que los cortes para la FMS Internacional van a ser en España, México, Colombia y Perú o Argentina.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ

@camiloandres894

Más noticias de freestyle