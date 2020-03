Así viven los padres el primer día sin clases por coronavirus

Sandra llegó a las 6:30 a.m. con sus dos niñas de la mano al colegio San José de Castilla. Las pequeñas, de cuarto y quinto grado, venían uniformadas y con tapabocas agarradas de la mano de mamá esperando algo de suerte.

"Escuchamos las noticias anoche. Pero venimos a ver qué pasa", dijo Sandra antes de acercarse a la portería. Allí, la celadora, con tapabocas y alejada de la reja, les confirmó que no había clase ni aún un plan de trabajo. Ni guías, ni plataforma.

"Busquen más tarde en la página del colegio. O mañana ya les avisan", les contestó a varios padres que se acercaban con sus niños. Unos en uniforme, otros de particular y con maletas y loncheras.

Sandra se dio la vuelta, resignada. "Habrá que ver quién me hace el favor ahora de recibírmelas", dijo y arrancó a caminar. Es madre soltera y no conoce a nadie en Bogotá.



Otro papá, al escuchar la noticia, subió a su pequeña a la bici otra vez. "Será ver si la abuelita la cuida", dijo encogiendo los hombros y se fue.



Otra mamá, con sus niños vestidos de particular siguió preguntando por las guías y trabajo en casa que les prometieron. La niña llevaba cuaderno en mano.

Este domingo, el presidente Iván Duque ordenó que se suspendieran clases en los colegios públicos del país ante el brote de coronavirus que sigue avanzando y afecta hoy a 54 personas.



El mensaje se transmitió por televisión y dio indicaciones claras: se suspendían clases mientras en los próximos días los docentes preparaban planes de trabajo (clases virtuales o trabajo en casa). Del 30 de marzo al 20 abril habrá vacaciones adelantadas y, solo hasta entonces, se sabrá si la situación de salud pública permite un regreso a clases presencial o si habrá que seguir con virtualización.

Por lo pronto, el panorama en los barrios es casi el mismo. Niños que regresan uniformados a casa u otros que van, de particular, de la mano de sus padres, para la casa del abuelo, el tío, la prima o el amigo.

Algunos adolescentes llegan también a la puerta de los colegios y regresan con las manos en los bolsillos. No hay indicaciones de clase en casa, ni de tareas. "Vamos a dar una vuelta, parce", le dice un amigo a otro.



En TransMilenio se ven algunos niños que van camino a la oficina con sus padres. Ellos evaden preguntas y agachan la cabeza. Algunos murmuran, "pero qué más hacía uno hoy".



En Corabastos, se ve a pequeños entre los bultos de papa. Algunos juegan y otros optan por ayudarles a sus padres: hacen mandados, lavan o llevan las cuentas.



Colegios privados se van sumando

En la mañana de este lunes sí se vieron algunos estudiantes de colegios privados en camino a clase.



A pesar de que la orden del Gobierno Nacional es suspender las clases, las instituciones de carácter privado tienen autonomía en la decisión. Algunas ya cerraron aulas, otras están en proceso mientras encuentran opciones.



Lo cierto, es que los padres de los 530 mil niños que estudian en los 1.747 colegios privados de Bogotá tampoco la tienen fácil.



"Las abuelitas de ellos (dos niños) ya son muy viejitas y no pueden cuidarlos. Mi mamá, por ejemplo, está con droga biológica, que le baja las defensas y le toca encerrarse más por el virus. Si acaso por raticos podría cuidarlos, pero no podría hacer el cargo de las guías académicas ni de todo los demás", relata Carol Sánchez, madre de dos niños del colegio Claustro Moderno y agrega que no se trata solo de cuidarlos en casa, sino de no dejarles abandonar su proceso académico.

BOGOTÁ