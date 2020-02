Así va el primer día de la matriculatón en Bogotá

El primer día de la matriculatón en Bogotá comenzó con una buena asistencia de padres de familia y acudientes buscando un cupo para sus hijos en los colegios.

En la jornada, que comenzó este sábado y se prolongará hasta el domingo, la Secretaría de Educación de la ciudad se espera entregar 35.000 cupos. A las 1:00 p. m. iban 1.242 estudiantes matriculados y con asignación de ruta escolar.



Quienes no alcanzaron a agendar la cita en la página web www.educacionbogota.edu.co, pueden dirigirse este sábado o domingo a los puntos dispuestos por la entidad distrital.



En esos sitios están dispuestas unidades móviles donde se están asignando citas. Este proceso es rápido, solo demora 10 minutos.



“Le estamos jugando a la educación en primer lugar y no habrá ninguna transformación que se pueda adelantar sin tener en cuenta la educación. Por esto estamos invitamos a las familias a que no dejen a sus hijos sin estudiar y asistan a esta jornada extraordinaria de matrículas”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla, antes de comenzar la matriculatón.



En los puntos de atención los padres de familia deben ir con sus hijos. Allí también les asignan la ruta escolar.



Después de la asignación del cupo, el padre de familia tiene cinco días hábiles para ir al colegio respectivo a formalizar la matrícula. Pero en algunos colegios este proceso se está realizado en esta jornada.



Con perifoneo en los barrios cercanos a los colegios públicos, la Secretaría de Educación está también invitando a los padres de familia que aún no tienen definido el cupo escolar de sus hijos a aprovechar la matriculatón.

Los sitios de atención dispuestos para este sábado 15 de febrero:

• Localidad Kennedy – IED Tom Adams (cl 40 J Sur # 78 – 08)

• Localidad Rafael Uribe Uribe – IED Bravo Páez (cl 37 Sur # 23 – 51)

• Localidad Engativá: IED Robert F. Kennedy (av. Boyacá # 64 H – 39)

Los sitios de atención dispuestos para este domingo 16 de febrero:

• Localidad Ciudad Bolívar – Cedid Ciudad Bolívar (cl 70 Sur # 56 – 11)

• Localidad Tunjuelito– Ciudad de Bogotá (cra. 25 # 53 B - 32 Sur)

• Localidad Puente Aranda – IED Cultura Popular (cra. 51 # 16 - 64 Sur)

Tenga en cuenta los siguientes documentos

Para que el proceso de matrícula se pueda adelantar de una manera ágil es importante llevar los siguientes documentos:

• Documento de identidad del familiar o acudiente

• Documento de identidad del estudiante

• Recibo de servicio público con la dirección de residencia.

• Certificados escolares de años anteriores, si es el caso.

En esta jornada estarán presentes secretarios académicos de los colegios, para que, además de lograr el cupo, se pueda formalizar la matrícula.



Redacción Bogotá

@BogotáET​