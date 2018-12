Sorpresa y apoyo: primer día de carril preferencial por la Boyacá

Los 685 buses zonales del SITP que transitan cada hora por la avenida Boyacá tienen desde ayer un carril preferencial desde la calle 134, en el norte, hasta la avenida Villavicencio en el sur.



La medida, que aplicará de seis a ocho y media de la mañana y de tres de la tarde a siete y media de la noche, tomó por sorpresa a usuarios y conductores que transitan diariamente por este corredor vial.

EL TIEMPO hizo un recorrido por este tramo y encontró un panorama esperanzador por parte de los usuarios y preocupación de los conductores.



“Es bueno, ahora los SITP no podrán evadir paradas por ir por el carril de la mitad”, mencionó Alexánder Salazar, ciudadano que se moviliza en estos buses zonales desde la 116 con Boyacá hasta el centro.



Otra de las preocupaciones más frecuentes de quienes utilizan este medio de transporte es el tiempo de espera en los paraderos. Al respecto, Javier Ramírez, usuario, resaltó que “esto puede ayudar a que no se demoren tanto las rutas, pues ya no tienen la excusa del trancón”.



Una de las particularidades de este carril es que los vehículos que no sean zonales podrán utilizarlo en casos específicos sin ser sancionados: giros a la derecha, acceso a predios por zonas establecidas y descenso de pasajeros en el caso de taxis, transporte especial y buses intermunicipales. Esto, debido a que es preferencial y no exclusivo, como sucede con TransMilenio.



Esta disposición hace parte de una ‘red estratégica de movilidad’ que busca beneficiar a los más de 4 millones de usuarios que utilizan el transporte público a diario.

Las autoridades iniciaron ayer las labores pedagógicas para informar a la ciudadanía. Foto: Mauricio León - EL TIEMPO

Sin embargo, los conductores de vehículos particulares se mostraron preocupados ante la falta de señalización desde la calle 80 hacia el sur, pues desde este punto no hay demarcación en la vía.



Para Tatiana Rangel la medida es buena, pero si se hace cumplir la norma. “Las autoridades deben hacer presencia todos los días, no solo la primera semana”. Sobre su preocupación, la conductora agregó: “Muchos no estábamos enterados, se debería hacer más pedagogía antes de las multas”.



En el recorrido se evidenció que la gran mayoría de los actores de la vía no sabían que el carril preferencial comenzaba a operar ayer, por lo cual exigieron más publicidad en todo el tramo de la avenida Boyacá en donde aplica la norma.

En los primeros quince días hábiles contados a partir de ayer, las autoridades repartirán volantes informativos para peatones y conductores.

Además, la Policía de Tránsito impondrá sanciones pedagógicas hasta el próximo 2 de enero, día en el que entrará en vigencia la norma con la aplicación de comparendos económicos que van desde $ 390.000 hasta once millones de pesos.

Actualmente hay ocho carriles preferenciales con una extensión de 101 kilómetros. Según la Secretaría de Movilidad, esta red ha mejorado 12 % la velocidad de circulación de los buses.



En lo que va corrido del año se han impuesto 46.615 comparendos en los corredores con estas características por estacionar en sitios prohibidos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

