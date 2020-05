Así transcurre el primer debate del Plan de Desarrollo en el Concejo

Hoy sábado 2 de mayo de 2020 se lleva a cabo la sesión no presencial del primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 123 de 2020 'Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024: “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al presidente Iván Duque 38,3 billones de pesos para financiar el plan de desarrollo de la ciudad en el próximo cuatrienio. La solicitud la hizo en una carta que le entregó directamente al Ejecutivo. La mandataria busca asegurar una adecuada contención y mitigación de la pandemia en este año y la reactivación social y económica distrital y nacional.

Así transcurrió la jornada

10:54 a.m. Intervención Claudia López.



Claudia López dijo que el Plan de Desarrollo en de la ciudad y no de los políticos. Lo que más motivo a los concejales fue educación, movilidad y medio ambiente. También dijo que fueron muy importantes los requerimientos de la ciudadanía.



Tocó hacer cambios en el Plan de Inversiones. Hay que fortalecer el del Contrato Social para garantizar un ingreso mínimo a la población vulnerable y garantizar educación de calidad y saldar una deuda del Sur de Bogotá. "Es una realidad que nos mostró esta pandemia".



Habrá Plan Territorial de Salud Fortalecido para atender lo que evidenció la tragedia por la covid-19. Dijo que el plan es también de reactivación económica porque el desempleo va a subir. Hay que apoyar a la ciudadanía y al empresariado. "Tenemos que superar el desafió de la pandemia y cerrar brechas".



Respecto de la pandemia, dijo que Bogotá es el pésimo resultado de un mal manejo del aeropuerto El Dorado. Hay 175 personas en UCI, el 32 % de las UCI están ocupadas en este momento. "La prioridad es que no nos colapse el sistema de salud". Hay 600 UCI adicionales logradas en dos meses. En Corferias se construyó el hospital más grande de América Latina.



Dijo que no se puede permitir que el hambre crezca en la ciudad. En menos de dos meses 372.251 hogares han recibido transferencias monetarias y más de 90.000 han recibido mercados. El total de ayudas alimentarias entregadas es de 2'796. 506. El total de ayudas alimentarias entregadas es de 2'796. 506.



Dijo que ya hay unos sectores de la economía que se han ido reactivando pero que se debe cumplir con todos los protocolos. "Vamos a tener unas fases de recuperación. Dijo que no habrá forma de que la ciudadanía salga a trabajar al mismo tiempo como se hacía antes, fue clara en explicar que eso va a cambiar para siempre. Dijo que Bogotá va a tener que funcionar a cuatro turnos al día.

9:44 a.m. Presentación de los asistentes.

