La gran mayoría de las empresas bogotanas y de la región son micros, pequeñas y medianas. Estas representan el 99,3 por ciento de las unidades productivas. Solo el 0,7 por ciento son consideradas grandes.



Pero, además, muchas de las que tienen registro mercantil son recientes, es decir, fueron constituidas en los últimos cinco años. Ese es el caso para el 70 por ciento del llamado tejido empresarial formal de la ciudad y la Sabana. Y de estas, un poco más de la mitad se crearon en los últimos dos años.



Un comportamiento similar se ve entre las que no tienen registro mercantil, pero funcionan en fábricas, locales y viviendas. En este grupo, el 66 por ciento fueron creadas desde 2017, y de ellas el 42 por ciento, entre 2020 y 2021, durante la pandemia. En los empresarios que están en el espacio público (vendedores informales) la proporción es del 56 por ciento en el último lustro y 25 por ciento en los dos años anteriores.



Estas son algunas de las principales revelaciones de la Gran Encuesta del Empresariado que se realizó por primera vez en la capital y 56 municipios y que permite conocer en detalle cómo es el motor de la economía de la región.



La encuesta fue realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá en conjunto con el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y consultó a 2.300 empresarios, tanto del sector formal como informal, entre septiembre y octubre de 2021.



Nicolás Uribe, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, explicó que lo que inspiró la realización del estudio es que se cree que se conoce el empresariado, pero que, por el contrario, lo que se sabe del sector es muy poco.



“Este es un ejercicio que nos va a dar información recurrente y nuestra idea es poderlo hacer de manera sistemática, año tras año, para poder medir el impacto de política pública, pero también para poder profundizar en las necesidades de los empresarios”, señaló el presidente de la Cámara durante la presentación de los resultados.



Llamó la atención en que la política pública empresarial muchas veces “se configura pensando en 2.000 empresas grandes y se olvida de las 470.000 micros y pequeñas que hay con registro mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá.



“Hay concepciones erradas de lo que significa ser empresario. Pareciera que ser empresarios equivale a hacer gran empresa o a ser ricos. La verdad es que lo que estamos viendo es que cuando se meten los datos alrededor de ingresos y ventas, es evidente que empresarios ricos hay muy pocos, ojalá tuviéramos más”, advirtió Uribe.



El dirigente gremial también destacó que esta primera encuesta “tiene que llevar también a profundizaciones alrededor de los casos de abandono de empresas y porqué la mayoría están concentradas (nacieron) en los últimos cinco años y por qué es tan difícil perdurar en el tiempo con empresas más de 10 años”.



Sugirió que si bien crear una empresa con RUT toma 4 horas, de ahí en adelante siguen una serie de trámites, como la seguridad social de los empleados; requisitos, licencias y visitas que, si bien tienen el ánimo de garantizar un servicio adecuado, están llevando a “alejar a las personas de la formalidad e impedir que ellas puedan evolucionar en sus negocios”.



Las principales características



Según la medición, del total las empresas el 93,2 por ciento son micro; el 4,6 por ciento, pequeñas y 1,5 por ciento, medianas, lo que indica que el tejido empresarial está conformado por un 99,3 por ciento de pequeñas unidades de negocio y empresas familiares. El 56 por ciento fueron constituidas como personas naturales y el 44 por ciento, jurídicas.



El 72 por ciento de las formales son de un único dueño y el 28 por ciento no. En estos casos, los hombres predominan, con el 57 por ciento. En las fábricas, locales y viviendas sin registro mercantil se invierte el esquema. Las mujeres son propietarias con un 53 por ciento. Y en las empresas en el espacio público, los propietarios son hombres en un 56 por ciento.



Por sectores de la economía, más de la mitad de las unidades productivas pertenecen a servicios, casi una tercera parte a comercio y apenas el 14 por ciento clasifica como industria.



La encuesta también muestra que los motivos que llevaron a crear las empresas son, en primer lugar, porque los empresarios la identificaron como una oportunidad de negocio. El resultado en este punto es muy cercano tanto para las que tienen registro mercantil (59 %) como para las que no lo tienen (61 %).



Sorprende que para el 13 por ciento de las empresas formales, la motivación es la búsqueda de ingresos o, mejor, porque no había otra alternativa de generarlos. Esta razón prácticamente se triplica en los empresarios sin registro mercantil, con un 42 por ciento.



También se destaca en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría que el 92 por ciento de los empresarios con negocios con registro mercantil consideran que tienen una empresa formal, pero apenas un 76 por ciento cree que es empresario y el 95 por ciento se reconoce como emprendedor.



Ese autorreconocimiento baja en las fábricas, locales y viviendas sin registro mercantil. El 75 por ciento se considera formal, el 53 por ciento dice ser empresario y el 96 se ve como emprendedor. Esto último quiere decir que la gran mayoría de los empresarios, tanto con registro como sin registro, se ven como emprendedores, más que empresarios.



Los ahorros personales y familiares son la principal fuente de financiamiento de las empresas en la ciudad y la región. Los ahorros personales representan un 50 por ciento para las unidades productivas con registro mercantil y un 43 por ciento para las fábricas, locales y viviendas sin registro.



Mientras que los ahorros familiares lo son en un 30 por ciento para los primeros y en un 18 por ciento para los segundos. Los préstamos bancarios, por su parte, representan un 30 por ciento de la financiación de las empresas formales y el 23 por ciento de las informales.



En promedio, los negocios con registro mercantil tienen más empleados, en gran parte por la incidencia de las empresas medianas y grandes. En este sentido, el 55 por ciento de esos negocios emplean entre una y tres personas y el 40 por ciento de los que no tienen registro, solo una persona.



De igual forma, las empresas con registro mercantil emplean a un número mayor de jóvenes frente a las que no cuentan con registro. Para las primeras, el 26 por ciento de la fuerza laboral son jóvenes, mientras que para las segundas los jóvenes representan apenas el 15,1 por ciento.

