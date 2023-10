Así será Rock al Parque 2023: estos son los artistas que vendrán a Bogotá y las fechas

Según El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) para Rock al Parque 20233, Héctor Mora, Camila Rivas y Rodrigo Duarte serán las mentes detrás del festival que se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre.

Casi tres décadas han transcurrido desde la realización del primer festival gratuito de música más grande de Latinoamérica que, desde sitios emblemáticos de Bogotá, brinda una oferta de grandes y reconocidos artistas nacionales e internacionales, así como talentosas y destacadas agrupaciones locales emergentes.

La programación que se construye teniendo en cuenta su historia, su público, las características que lo definen, las nuevas apuestas, las necesidades de la escena musical de la ciudad y la actualidad de la región y del mundo.



El trabajo de construir la oferta musical de cada versión del festival está en manos de la Gerencia de Música de Idartes, en la que se encuentra un grupo de curadores artísticos, profesionales de la música que, con total dedicación, conocimiento y valiosos aportes desde diferentes enfoques, hacen que la música sea el principal articulador de experiencias, sentimientos y emociones.

Este fin de semana finaliza el festival de rock. Foto: Rock al Parque

La cita es en el Parque Simón Bolívar, los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2023.

Rock al parque contará con mas de 150.000 personas. Foto: Juan Paez Archivo El Tiempo

Anuncios importantes

Con In Flames de Suecia, Overkill de Estados Unidos y Los Calzones de Argentina comienzan los anuncios oficiales del Rock al Parque 2023, que se realizará los días 11, 12 y 13 de noviembre en el Parque Simón Bolívar con grandes y reconocidos artistas nacionales e internacionales, así como talentosas y destacadas agrupaciones locales emergentes, en una programación que responde a la historia del festival y a las necesidades de la escena musical de la ciudad, la región y el mundo.



En este primer anuncio está también Sonido Gallo, una banda mexicana que retoma las raíces de la música tropical psicodélica con guitarras, órganos excéntricos y sintetizadores análogos; Cabra, el músico, compositor y productor puertorriqueño, fundador y cerebro musical del fenómeno urbano alternativo mundialmente conocido Calle 13; y Chemicide, la banda costarricense que por más de una década se ha establecido como una de las más representativas de Latinoamérica.



También se suman a la lista Javiera Mena, cantautora y productora chilena de electropop, el grupo de ska mexicano Salón Victoria, la cantante y compositora de rock argentino Marilina Bertoldi y la agrupación Nonpalidece que llega también desde Argentina con su propuesta de reggae. Del continente europeo se unen dos reconocidas bandas españolas: Los Punsetes y Noprocede, mientras que Canadá estará representado por Jenny Woo.



Como invitados nacionales está Junior Zamora, músico, productor, compositor y arreglista proveniente de Cali, reconocido por sonidos propios que están marcados por la música afroamericana; Eshtadur de Pereira, una banda que emerge con atmósferas del death melódico y canciones con letras alusivas a la decadencia humana; y la banda de rock alternativo Los Árboles, de Medellín.



El trabajo de construir esta oferta musical está en manos de la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, en la que se encuentra un grupo de curadores artísticos, profesionales de la música que, con total dedicación, conocimiento y valiosos aportes desde diferentes enfoques, hacen que la música sea el principal articulador de experiencias, sentimientos y emociones. Para este año, el comité curatorial está conformado por Héctor Mora, Camila Rivas y Rodrigo Duarte, para quienes así será el Festival Rock al Parque 2023.

Fechas

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE: ARTISTAS INVITADOS

​

● IN FLAMES (SUECIA)

● OVERKILL (USA)

● LOS CALZONES (ARGENTINA)

● SONIDO GALLO NEGRO (MÉXICO)

● CABRA (PUERTO RICO)

● JAVIERA MENA (CHILE)

● MARILINA BERTOLDI (ARGENTINA)

● JUNIOR ZAMORA (CALI)

● NOPROCEDE (ESPAÑA)

● SALÓN VICTORIA (MÉXICO)

● LOS PUNSETES (ESPAÑA)

● NONPALIDECE (ARGENTINA)

● JENNY WOO (CANADÁ)

● ESHTADUR (PEREIRA)

● LOS ÁRBOLES (MEDELLÍN)

● CHEMICIDE (COSTA RICA)



VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE: CONVOCATORIA DISTRITAL

​

● INFO

● ENSAMBLE ARSIS

● LATENAZ

● NO DEPENDIENTE

● MUNNOPSIS

● ALTO GRADO

● ATAQUE DE PÁNICO

● EPILEPSIA DC

● ARMENIA

● THE PERRO BOYZ

● TEARS OF MISERY

● MASKHERA

● LOS PANGURBES

● POISON THE PREACHER

● FRAILEJÓN

● THELEMATA

● LA REAL DEL SONIDO

● SOUTHERN ROOTS

● DESGOBIERNO

● LIBRE ELECCIÓN



MARTES 10 DE OCTUBRE: SEGUNDO ANUNCIO ARTISTAS INVITADOS

​

● THE OCEAN (ALEMANIA)

● AGNOSTIC FRONT (USA)

● KONVENT (DINAMARCA)

● LOS PERICOS (ARGENTINA)

● ANA CURRA (ESPAÑA)

● LOS SUZIOX (MEDELLÍN)

● LAS PASTILLAS DEL ABUELO (ARGENTINA)

● TIJUANA NO (MÉXICO)

● EL KANKA (ESPAÑA)

● MISS BOLIVIA (ARGENTINA)

● CAROLINA DURANTE (ESPAÑA)

● HERE COMES THE KRAKEN (MÉXICO)

● DANIEL, ME ESTÁS MATANDO (MÉXICO)

● LOS OUTSAIDERS (PERÚ)

● MATÍAS AGUAYO (CHILE)

● LAURA SAM (ESPAÑA)

● ERICH (MÉXICO)

● JAVIER ALERTA (BOGOTÁ)

● LA BANDA DEL BISONTE (MEDELLÍN)

● LAS GUAGUAS DE PANK (PASTO)

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE IDARTES