Descuentos en el impuesto vehicular de Bogotá, ¿cómo funciona?

Entre el 12 y 16 de julio, en Bogotá aplicará una serie de pagos del impuesto de vehículos de manera escalonada y con el 10 por ciento de descuento por el pago a tiempo por parte de los dueños de los automotores.



El Distrito tomó esta medida para evitar aglomeraciones a la hora del pago del impuesto y confusiones de cuándo es el turno para hacer la diligencia de acuerdo al número de pago. Por ende, el pago con descuento está establecido de la siguiente manera, de acuerdo al último dígito de la placa del vehículo:

12 de julio: placas terminadas en 0 y 1. 13 de julio: placas terminadas en 2 y 3. 14 de julio: placas terminadas en 4 y 5. 15 de julio: placas terminadas en 6 y 7. 16 de julio: placas terminadas en 8 y 9, y motocicletas que terminen en letra.

Una vez se pasen estas fechas, es decir entre el 17 de julio al 27 de agosto, quienes vayan a realizar el pago del impuesto vehicular no podrán acceder al descuento, aunque no tendrán intereses por mora en este periodo.



Con esto, el Distrito espera llegar a 837.000 millones de pesos recaudados en el pago de impuestos, que equivale a los más de dos millones de vehículos y motos registrados en Bogotá.



REDACCIÓN EL TIEMPO



