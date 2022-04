Ocho días después de que la alcaldesa Claudia López anunció la prohibición temporal del parrillero en moto, como una medida para enfrentar la inseguridad, el gremio de motociclistas se movilizó en protesta de la restricción. El recorrido empezó a la 1 p. m., en la Biblioteca Virgilio Barco, después la caravana de unas 400 motos se tomó la calle 63, la carrera 30, la calle 116, la carrera 7.ª y durante el día se fueron creando otras movilizaciones.



Los recorridos, que se prolongaron toda la tarde y parte de la noche, generaron congestiones vehiculares e, incluso, afectaron el servicio de TransMilenio en la autopista Norte, la NQS, las calles 80 y 100, las avenidas Suba y Ciudad de Cali y la troncal Caracas. Durante la noche, se vieron a miles de ciudadanos caminando o intentando buscar algún medio de transporte para regresar a sus casas.



La restricción del parrillero, según la alcaldía, empezará a funcionar el 11 de abril, de jueves a sábado, de 7 p. m. a 4 a. m. . Esta prohibición aplica tanto para hombres como para mujeres. En caso de incumplimiento, los motociclistas recibirán una multa por parte de las autoridades de tránsito.



Además, se les exigirá a los conductores de moto que tengan el número de la placa visible en el casco durante todo el día, con el fin de evitar –de acuerdo con la alcaldesa Claudia López– que se use este medio de transporte para cometer delitos y, asimismo, identificar a los delincuentes.

Cientos de motociclistas se manifestaron para expresar su descontento frente a las nuevas medidas de prohibición declaradas por el distrito. Foto: Héctor Fabio Zamora

La restricción del parrillero hace parte del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Distrito luego del atentado terrorista contra el CAI de Arborizadora Alta, que dejó dos menores de edad muertos y 39 personas heridas.



Miguel Forero, líder del colectivo motociclista SOS Moto Cultura y quien convocó las movilizaciones de ayer, le dijo a este diario que se unieron en rechazo de las medidas impuestas porque consideran que estigmatizan a un gremio que no le está haciendo daño a la ciudadanía, y que son “pañitos de agua tibia”, porque, en su opinión, no atacan a la delincuencia, sino que afectan a un medio de transporte que, según los registro del Runt en el 2022, utilizan 514.932 personas.



La alcaldía sostuvo ayer una reunión con 12 agremiaciones de motociclistas en la que los líderes plantearon su rechazo a la restricción. La administración les hizo saber que va a estudiar la solicitud, pero que mantenía su decisión sobre las medidas restrictivas y los invitó a unirse a los esfuerzos por mejorar la seguridad de Bogotá.



“Todos somos parte de la ciudad y todos debemos aportar a nuestra propia seguridad. Ningún ciudadano o sector puede tener derechos sin deberes. Todos debemos aportar solidariamente y con lo mínimo al bienestar común. La seguridad y convivencia es corresponsabilidad de todos”, puntualizó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Las inconformidades

Los motociclistas que participaron en la jornada de protesta del 4 de abril expresaron su inconformidad frente a las medidas anunciadas porque afirman que estas afectan no solo a su medio de transporte principal y familiar, sino su sustento económico, porque muchos trabajan en aplicaciones.



Es el caso de Luis Fernando Nieto, quien asegura que él y muchos domiciliarios dependen económicamente de las motos. “Le pedimos a la alcaldesa que se ponga un poquito en nuestro lugar para ver la satisfacción que nosotros tenemos dependiendo de este trabajo”, dijo refiriéndose a su labor.

Asimismo, los motociclistas pidieron que se archive un supuesto proyecto por medio del cual se establece el pico y placa para estos vehículos. Cabe recordar que aunque en enero pasado la alcaldesa se refirió a la restricción como una posibilidad, en Bogotá no hay ninguna iniciativa en ese sentido, como ocurre en Medellín, en Bucaramanga y en varias ciudades de la costa Atlántica, entre otras.

“Lo que nosotros esperamos de esta manifestación es que la alcaldesa Claudia López nos escuche, no todo es malo de los moteros”, aseguró William, uno de los participantes en la manifestación.



Días antes, Forero aseguró en sus redes sociales que “lo que está haciendo la alcaldía es prohibir un medio de transporte más no la delincuencia, porque el delincuente se va a bajar de la moto y se va a subir al transporte público, en bicicleta, en patineta o lo que sea, pero no va a dejar de delinquir”.



Otro reclamo es que la medida restrictiva del parrillero dificulta la movilidad de personas que viven en municipios vecinos. Por ejemplo, William, quien reside y trabaja en Funza, pero se moviliza todos los días a Bogotá en su moto, debido a que su esposa sale de laborar a las 11 p. m. y a esa hora ya no encuentra transporte público para regresar a su casa.

Debido a esta serie de inconformidades, durante las manifestaciones recogieron firmas para apoyar una iniciativa de acción popular en la que solicitan suspender la prohibición del parrillero.

Llamado de la alcaldía

El mismo día de las movilizaciones, las secretarías de Movilidad, Seguridad y Gobierno sostuvieron una reunión con los representantes de 12 agremiaciones de motociclistas, la cual terminó sin ningún acuerdo. La administración los invitó a unirse en pro de la seguridad en la ciudadanía.



La alcaldía recordó que en las noches y madrugadas de jueves a sábado de lo corrido del año, se presentó el 27 por ciento de los homicidios con sicarios en moto y el 32 por ciento de los hurtos. Además, el 11 por ciento de los victimarios que robaron se movilizaban en moto, con un incremento del 7 por ciento respecto a 2021.



La entidad también señaló que hay déficit de policías y que aunque se está reforzando el pie de fuerza, ese apoyo no es suficiente en el momento y riesgos por los que pasa la ciudad. “Con gran esfuerzo el Gobierno Nacional asignó 3.300 nuevos uniformados recientemente y 120 investigadores adicionales contra la delincuencia y el terrorismo. Pero ese apoyo básico no será suficiente en este tiempo que confluyen tantos riesgos sobre la ciudad y la ciudadanía si entre todos no reducimos los eventos de riesgo en los tres días más complejos”, puntualizó.

De igual manera, el gobierno distrital señaló que “a las motos que circulan libremente, que no tienen pico y placa, que no pagan peajes y tienen menos impuestos, se les está pidiendo que se sumen a estos esfuerzos con dos acciones mínimas: que porten identificación pública y visible y que no tengan parrillero solo tres días en la noche”. Cifras del Observatorio de Movilidad indican que de los 15’831.826 viajes diarios que se realizan, el 5 por ciento se hace en moto, uno por ciento más de los que se hacen en taxi y 3 por ciento más de los que se realizan en los alimentadores de TransMilenio.



Esta no es la primera vez que la administración de Claudia López establece la restricción. Entre mediados de octubre e inicios de noviembre pasado, rigió la medida, en el marco de una serie de eventos de alto impacto, como el plan éxodo, un partido de fútbol profesional y la celebración del Halloween. En 2018, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, se decretó la restricción para los hombres mayores de 14 años en el cuadrantre entre la Primero de Mayo y la calle 100 y de la carrera 68 a los cerros Orientales. Casi siete meses después fue levantada la medida.





REDACCIÓN BOGOTÁ