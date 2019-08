Así se vivió la final del campeonato nacional de improvisación

Más de 4.000 personas presenciaron la coronación de Daniel Martínez a.k.a ‘CarpeDiem’ en la final nacional de la batalla de los gallos 2019 que se llevó a cabo este sábado en la Gran Carpa de Corferias. El bogotano, subcampeón de la edición del año anterior, superó a Big Killa, vencedor en 2014.



Con este triunfo, CarpeDiem se aseguró un cupo en la final internacional de RedBull, que se llevará a cabo en diciembre de este año en España y donde los mejores frestylers del habla hispana se enfrentarán.

La jornada de improvisación empezó sobre las dos de la tarde. Después de la presentación de Los Petit Fellas, los ‘gallos’ eligieron su posición en el cuadro de enfrentamientos para la primera ronda de la competencia.

Los raperos conocidos como Pupulian, Husky, BigKilla y Tunii, provenientes de la regional de Medellín fueron los primeros en elegir; posteriormente lo hicieron Marithea, Tinta, Hibiceo y Mc Mat, clasificados por ser semifinalistas de la regional de Bogotá. Desde Cartagena llegaron los participantes Adnrks, Adh, Picasso y Token, y completaron el cuadro Carpediem, Airon y RBN, clasificados por ser semifinalistas del año anterior. Dablink, elegido por ser el más votado por el público entre un grupo de freestylers fue el último competidor en unirse a la competencia.



Para esta edición, cinco jueces tuvieron la tarea de elegir, ronda por ronda, a los ganadores de cada batalla: Eleven, campeón de 2017; Valles T, tercero del mundial del año pasado; Gaviria campeón de la nacional de Venezuela en 2017; Diana Avella, curadora de Hip Hop al Parque; y el mexicano Azcino, campeón mundial en 2017.



Este último, anticipaba lo que se podría vivir durante las batallas minutos antes del inicio del evento: “No tuve la oportunidad de ver todas las regionales, pero con lo que vi creo que hay mucho potencial, el que gane aquí representará muy bien a Colombia durante la internacional“, afirmó Azcino al entrar al recinto.



La competidora más aclamada durante las primeras fases fue Maribel Gómez, conocida en la escena del Hip Hop como ‘Marithea’, quien después de ganar la regional de Bogotá, se había convertido en la primera mujer en acceder a una fase final de un torneo nacional de freestyle. Mari, acompañada por su madre Ruth, logró llegar hasta la semifinal, donde después de una ronda con temáticas y un minuto de rimas libres, perdió con Carpediem.

"Siento un orgullo y una felicidad inmensa. Me cuesta hablar con tantos nervios. Independientemente de cual sea el resultado, mi apoyo hacia ella no va a cambiar", dijo la madre de la competidora de 17 años, antes de que se iniciara el evento.



“Enfrentarse con Marithea es muy difícil por su nivel y por todo lo que ella significa. Sin embargo, logré demostrar la razón por la que estoy aquí“, señaló el campeón. La otra semifinal que enfrentó a BigKilla de Medellín con Husky de Manizales, no fue tan equilibrada.



En este enfrentamiento el rapero paisa demostró la solidez que lo hizo campeón nacional hace 2 años. Killa solo necesitó dos rondas protocolarias para acceder a la fase definitiva, tras la decisión unánime de los cinco jueces.

Colombia tiene buena rima

Cinco horas de improvisación y rap habían pasado, miles de personas coreaban la frase "Colombia tiene buena rima" mientras movían sus brazos de arriba a abajo, cuando llegó el momento más esperado por los espectadores presentes y los más de 20.000 conectados vía streaming.



La final reunió a los dos mejores freestylers de toda la competencia. El nivel de este enfrentamiento fue tan alto, que la batalla definitiva tuvo que definirse con una réplica, es decir, una ronda adicional con temática libre. En esta fase de desempate los jueces se inclinaron por el bogotano, mucho más contundente en la ejecución de las rimas y en el uso de las temáticas. Con este triunfo, Daniel tendrá la responsabilidad de representar al país en el torneo de improvisación en español más importante del mundo.



“Esto demuestra que en Colombia hay muy buen nivel, por esa razón, practico bastante. Si gané la nacional fue por algo, siento que tengo talento pero debo que mejorar en algunos aspectos. Solo espero demostrar todo mi talento en Madrid a final de año”, concluyó CarpeDiem.



Por Colombia, también asistirá Camilo Ballesteros ‘Valles T’, clasificado a esta edición por haber ocupado la tercera casilla en la internacional de 2018. Los otros favoritos que viajarán a España a luchar por el cinturón, serán el argentino Valentín Oliva ‘Wos’, actual campeón mundial y Mauricio Hernández ‘Azcino’, quien es considerado el mejor improvisador del mundo, entre otros.



CAMILO CASTILLO