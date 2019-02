Así se vive en las localidades con mayor contaminación

EL TIEMPO realizó un recorrido por Bosa y Kennedy, dos de las tres localidades que la Secretaría Distrital de Ambiente declaró en alerta amarilla la mañana del jueves, por tener más contaminación en el aire, debido a las condiciones meteorológicas que se han presentado producto de fuertes inversiones térmicas, vientos provenientes del occidente con intensidad y frecuencia mayor a la habitual, e incendios localizados en la región.

En el barrio El Rosario, de Kennedy, trabaja Patricia Cruz, una vendedora informal que ofrece productos para ciclistas que transitan por la ciclorruta de la avenida ciudad de Cali, ella asegura que la contaminación que hay en el sector es por culpa del humo de los carros que expulsan al aire.



"Yo tengo un niño y el sufre de asma, él por la tarde está conmigo y me toca mantenerlo con tapabocas o pasamontañas para que no se me enferme", aseguró Patricia, quien lleva nueve años trabajando en el sector, y que además expresa que últimamente ha visto la ciudad más gris.



Unas cuadras más hacía el sur en un semáforo, se encontraba un bicitaxista. Se trataba de Osbaldo Ruíz, trabaja de 6 de la mañana a 8 de la noche haciendo carreras en trayectos cortos, su vehículo no tiene motor, así que debe pedalear todo el día.



"El aire se siente pesado, a estoy a las 2 de la tarde casi no puedo respirar, y es por culpa de los camiones que pasan por el sector y también porque las personas arrojan basura ", dijo Ruiz, quien aseguro que también se debe a que los residentes arrojan la basura en las calles, sin sacarlas a las horas adecuadas.

Los biciusuarios también se sienten perjudicados al respirar el aire contaminado. Foto: Andrés Zapata / El TIEMPO

Sin embargo, en la localidad de Bosa se ve la alta afluencia de transporte público, carros particulares y comercio que utilizan pipetas de gas, que también puede estar afectando la contaminación en la localidad.



"Yo me la paso todo el día en la calle y me doy cuenta de la contaminación que existe, eso me ha causado síntomas de dolor de garganta, rasquiña en la nariz y dolor de cabeza", anotó Óscar Rodríguez, un comerciante de Bosa Centro.



Además, el señor Rodríguez le pide a la Alcaldía Mayor de Bogotá que hayan más controles de gases en los vehículos y también verifiquen las empresas industriales, si están cumpliendo con las normas requeridas para que no generen tantos gases tóxicos.



Asimismo, EL TIEMPO pudo comprobar que los ciudadanos no toman medidas para evitar enfermarse, como protegerse con tapabocas.

"Sé que hay contaminación pero no me pongo tapabocas porque las partículas de igual manera ingresan, entonces para qué", respondió José Carranza, un habitante del barrio Bosa la Amistad.



La Secretaría Distrital de Salud, brinda algunas recomendaciones mientras dura la alerta:



• Las personas con enfermedades respiratorias de base o cardiovasculares deben limitar los esfuerzos y la actividad física al aire libre.



• Consultar al médico oportunamente si identifica signos de alarma: tos, fatiga inusual, dolor en el pecho o dificultad para respirar.



• Las Secretaría de Salud brindará información y realizará tamizaje de riesgo cardiovascular en los puntos Cuídate y Se Feliz, dispuestos en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito.

REDACCIÓN BOGOTÁ