¿Cómo ha sido el regreso a clases en Bogotá?

Hoy, muchos padres de familia en Bogotá tuvieron una noticia alentadora: 550 colegios privados de la capital, aproximadamente, retomaron clases presenciales, lo que beneficiará a cientos de estudiantes de las diferentes instituciones educativas.



El regreso se dio luego de que la Secretaria de Educación de Bogotá diera luz verde para el retorno gradual a los colegios tras la salida del segundo pico de la pandemia.



Esto quiere decir que, en los próximos días, se darán las reaperturas de demás jardines, colegios y universidades tanto privados como públicos. En el caso de estos últimos, arrancarán clases presenciales a partir del próximo lunes 15 de febrero.



Además, las instituciones educativas tienen que seguir las normas de bioseguridad anunciadas por la Alcaldía: lavado constante de manos, aforo limitado en los salones y rutas escolares, distanciamiento social y uso de tapabocas.



Para Fernando Vita, presidente de la Mesa Nacional de Educación Privada, esta decisión es un gran avance para los estudiantes en Bogotá, y que beneficiará tanto a profesores como a padres de familia. "A los alumnos les está haciendo mucha falta el regreso a las clases. El daño en salud mental de postergar el regreso a clases ha sido muy grande, sobre todo para los más pequeños, por ese espacio que se está perdiendo de socialización y de trabajo presencial, y recuperar ese tiempo perdido es demorado” le contó Vita a El Tiempo.



Hasta el momento, no se tienen cifras exactas de cuántos estudiantes aproximadamente asistieron a clases hoy, especialmente porque son los mismas colegios que disponen de cuánto será el aforo, acorde al tamaño de sus salones, cafeterías, patios de recreo, laboratorios y demás espacios al interior de las instalaciones.



Además, una de las medidas del Distrito es que las clases presenciales deben ser en alternancia, es decir, los niños, niñas y jóvenes irán algunos días al colegio y otros tomarán clases virtuales, para cumplir con la cantidad de personas en las aulas. Y eso si no se cuentan a los estudiantes que no van por decisión de sus padres, ya que los colegios no pueden obligar a los alumnos a asistir a clases presenciales.



Algunas dudas ante el regreso

A pesar de la autorización del regreso a clases presenciales en Bogotá, aún son algunos los colegios, estudiantes y padres de familias que se sienten inseguros ante esta decisión. Un caso es el del Liceo Campo David que, como muchos colegios, hicieron encuestas para preguntar a los acudientes si querían que sus hijos regresaran en alternancia a las aulas, donde la mayoría prefirió seguir, por este semestre, en modalidad virtual.



Cielo Ballesteros, madre de un joven de 13 años que estudia en este colegio, piensa que aún no es totalmente seguro volver a estos espacios. "Aunque Bogotá ya no esté en alerta roja, considero que aún hay una alta posibilidad de contagios, por lo que por ahora lo mejor es no llevarlo al colegio" contó.



Sin embargo, Cielo espera que su hijo pueda volver a clases presenciales, pero es mejor esperar hasta que inicie el plan de vacunación.



Ante esta incertidumbre y desconfianza de sectores de la ciudadanía, Fernando Dita le recomienda a los acudientes que confíen en los colegios que estudian sus hijos, pues afirma que la mayoría están cumpliendo con los protocolos establecidos por el Distrito y, ayuda mucho en el aprendizaje y socialización de los estudiantes.



REDACCIÓN BOGOTÁ

