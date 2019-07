Así se teje el apoyo de la Colombia Humana a Claudia López

Este miércoles, en el apartamento de Ángela María Robledo, tuvo lugar una reunión en la que participaron Claudia López, Gustavo Petro y María Mercedes Maldonado, y en la que se empezó a despejar el camino del apoyo de la Colombia Humana a la candidatura de López a la Alcaldía de Bogotá.

Según Ángela María Robledo "esta es ya una primera reunión sobre la base de documentos programáticos que ya se venían elaborando".



Robledo aseguró que durante dos horas y media hablaron de varios temas como movilidad, seguridad, educación y ambiente, entre otros. Y en particular, sobre cómo esos temas son claves para el respaldo que le darían a López en su camino para llegar al Palacio Liévano.

Al referirse a ese apoyo, quien fuera la fórmula vicepresidencial de Petro, aseguró que la Colombia Humana "espera que se concrete".



"Este es un esfuerzo de coalición de distintos sectores, venimos trabajando desde el año pasado en muchos lugares de Colombia. La reunión de hoy era para afinar el documento programático que estamos construyendo desde noviembre. Esperamos que quede reflejada la visión de la Colombia Humana".

"Sí hay un camino de concertación, la reunión de hoy es una señal de que estamos haciendo un esfuerzo por encontrarnos, eso es real", concluyó Robledo.



En la reunión no se tocó el tema de Sergio Fajardo.



Actualmente, la coalición de izquierda y centro izquierda está configurada por la Alianza Verde, que encabeza Claudia López; el Polo Democrático, con Celio Nieves Herrara; la UP y Colombia Humana, con Jorge Rojas, y por el movimiento Activistas, con Luis Ernesto Gómez. Los cuatro tendrán que definir cuál será el mecanismo para decidir quién será el candidato único, aunque ya se da por descontado que sea Claudia López.



El futuro de Holman Morris, de Mais, sigue siendo incierto, pues López ha sido enfática en que "no está ni estará en la coalición" debido a los señalamientos por presunto acoso sexual y maltrato contra varias mujeres, incluida su exesposa.



