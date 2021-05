¿Dónde se puede sacar el impuesto de vehículos en línea?

Para el cumplimiento de esta obligación tributaria la Dirección de Impuestos de Bogotá, ha dispuesto las siguientes herramientas: descargar Factura y generar liquidación. El servicio de descarga de formularios es gratuito y se presta sin perjuicio de las facultades de control fiscal.

La Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá podrá realizar procesos de verificación en los casos en que encuentre irregularidades y procederá a la apertura de procesos oficiales de determinación, cobro o los que haya lugar.



Este servicio está disponible 24 horas los siete días de la semana. Quienes tengan dudas en la descarga de la factura o el diligenciamiento del formulario pueden llamar a la línea 195 o ingresar al Chat Tributario, disponible de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m.

Descargue su Factura

A través de esta opción usted podrá descargar la factura expedida por la administración, si su vehículo se encuentra matriculado en Bogotá D.C, puede descargar su factura o generar una autoliquidación con los datos del contribuyente, datos del vehículo registrados en el Sistema de Información Tributario y el avalúo establecido por el Ministerio de Transporte. Si está de acuerdo con el contenido imprima y pague la factura.



Si no está de acuerdo con la liquidación sugerida por la administración deberá generar una autoliquidación Si al ingresar los datos el sistema no le devuelve información, la Dirección de Impuestos Bogotá no generó factura para usted, por lo cual deberá generar una autoliquidación (ver Edicto Emplazatorio).



Si va a liquidar años anteriores únicamente en los casos en que no se le haya notificado acto administrativo para la correspondiente vigencia a liquidar. De click en el botón “Genere Declaración / ROP” y diligencie los campos solicitados.

Liquide su impuesto

Con esta opción usted podrá generar su propia liquidación a modo de declaración, para:



Declarar valores diferentes a los de la factura expedida.

Si no le fue generada factura.

Si su Vehículo es nuevo.

O para liquidar Años Anteriores.



Para hacer uso de esta opción debe tener a la mano los siguientes documentos: la Licencia de tránsito, certificado de tradición del vehículo y/o declaraciones de vigencias anteriores.



Ingrese el número de la placa y número de identificación con el botón “Genere Declaración / ROP”, diligencie cada uno de los campos y verifique cada uno en el formulario antes de generar el archivo para impresión y/o pago.



Para los vehículos nuevos el avalúo comercial (base gravable) corresponde al valor declarado según lo registrado en la factura de compra sin incluir IVA.



REDACCIÓN BOGOTÁ