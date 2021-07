Así se prepara Bogotá para las protestas del 20 de julio

Los organismos de seguridad de Bogotá están listos para una nueva jornada de protestas en la ciudad –programada para el próximo 20 de julio– y que según los primeros indicios de inteligencia podría tornarse violenta por cuenta de algunos infiltrados que estarían planeando generar destrucción y caos en la capital del país.



Para ese día, desde hace varias semanas, se ha venido promoviendo a través de redes sociales una especie de avanzada nacional de integrantes de la autodenominada primera línea de diferentes ciudades, para que lleguen a concentrarse en Bogotá.

El comandante de la Policía Metropolitana, el general Eliécer Camacho, expresó en rueda de prensa que se tiene conocimiento de la intención de varias organizaciones sociales de diversas regiones del país de llegar a Bogotá a protestar, y expresó que habrá 10 puestos de control en los ingresos a la ciudad para detectar a quienes tienen intereses de venir a destruir y no a movilizarse de forma pacífica.



“Quienes ingresan con caucheras, escudos, botellas o combustible no vienen con buenas intenciones, y esa es la finalidad de lo que estamos haciendo –advirtió el alto oficial–. Estamos detectando estas personas antes del 20 de julio. Son generadores del caos y destrucción”.



De hecho, agregó que en medio de las actividades que realizan con investigación criminal y el grupo de inteligencia, se creó un cuerpo élite de seguimiento de hechos de vandalismo y de quienes los promueven.

Este equipo no solo logró identificar el rostro de 25 personas sindicadas de protagonizar actos de vandalismo, por quienes se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos, sino que tiene la labor de detectar y prevenir hechos violentos durante las movilizaciones. No obstante, explicaron que esto no implica una prohibición del ingreso a la ciudad.



“Si no hay un delito evidente, no podemos prohibir la movilidad de las personas, mucho menos de quienes vienen a participar en esta convocatoria; haremos la incautación de estos elementos (cascos, escudos, etc.) porque los usan para la confrontación –expresó el general Camacho–. Las personas pueden ingresar a participar en las protestas, que van a estar acompañadas de las autoridades”.



Se tienen listos al menos 4.200 hombres de la Policía para atender las marchas del 20 de julio, pero ese número puede variar según lo que se acuerde entre los gobiernos nacional y distrital, que tendrán mañana una reunión clave con el fin de determinar las acciones para acompañar estas protestas.

Uno de los aspectos que más inquietan a las autoridades y ciudadanía es el referente al estado de estaciones, portales y buses de TransMilenio (TM) y del SITP, que de a poco ha venido habilitando rutas y paraderos, pero que se enfrentará a una nueva jornada de movilizaciones.



Por hechos de violencia en medio de las marchas, el sistema troncal de TransMilenio reporta que de un total de 2.347 buses articulados que tienen, 1.100 han tenido algún tipo de afectación, uno de ellos fue incinerado.



Además, de los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP (azules), 665 han resultado con daños y seis han sido reducidos a cenizas. Por estas y otras afectaciones, el monto estimado de daños con corte al 11 de julio es de 21.984 millones de pesos aproximadamente.



En TM informaron que para el 20 de julio no tienen programada ninguna estrategia especial de seguridad y que operarán como suelen hacerlo en un día festivo, pero que sí contarán con los 1.077 miembros de empresas de seguridad privada que trabajan para el sistema, además del habitual acompañamiento de uniformados de la Fuerza Pública.

“Al primer hecho de violencia, nuestra policía tiene la orden de intervenir acatando los protocolos y de capturar a los responsables para su judicialización en defensa de los derechos de la ciudadanía y protección de los bienes públicos –señaló el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto–. El Esmad será siempre el último recurso y la última orden que la Policía quisiera dar. Ante la conflictividad, vamos a apostar por el diálogo”.



Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, la autodenominada primera línea jurídica expresó el respaldo a la avanzada programada para el próximo 20 de julio.



“Nos permitimos manifestar nuestro acompañamiento para que se respeten los derechos y se garantice el ejercicio de la protesta pacífica. Del mismo modo, rechazamos con vehemencia todo tipo de agresiones, actos vandálicos y cualquier actuación al margen de la ley”, manifestó este colectivo.

‘Se están entrenando para atacar a la Policía’

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó que gracias a labores de inteligencia se pudo establecer que integrantes de las primeras líneas de la ciudad no solo estarían liderando la convocatoria para las manifestaciones, sino que estarían practicando para llevar a cabo sus actividades vandálicas.



“Hemos observado con actividades de inteligencia, con fuentes humanas, con medios técnicos, entrenamientos que están teniendo algunas de estas personas para afectar con caucheras, canicas, bombas molotov a los hombres de la institución como si fueran francotiradores en el ámbito de la protesta agresiva contra miembros de la Policía Nacional”, advirtió el general Camacho.

EL TIEMPO conoció que una de las líneas de investigación abiertas recientemente en este sentido se relaciona con algunas actividades que se están realizando en parques de la ciudad, ubicados en zonas donde ha habido fuertes enfrentamientos, como el caso del portal de Suba.

Aunque se convocan como actividades deportivas, torneos de fútbol y boxeo, la intención real sería recolectar fondos para patrocinar las marchas y, por otro lado, al término de las jornadas, entrenar y adoctrinar a los jóvenes participantes.



Fuentes en la Policía informaron que esta información apenas se está valorando para iniciar una investigación, y que aún no hay manera de confirmar que esto está pasando.

Claudia López volvió a sentarse a dialogar con los jóvenes

No cesan los esfuerzos de las autoridades de la ciudad con el ánimo de entablar un diálogo con la juventud que ha manifestado su inconformismo a través de las protestas de los últimos dos meses.



Después de un fallido encuentro público entre la Alcaldía y las primeras líneas de la ciudad el pasado primero de julio, y luego de una reunión secreta un día después, se volvió a generar un espacio de concertación con los jóvenes, esta vez en compañía del Gobierno Nacional, y no propiamente con integrantes de la primera línea.

“Lideramos en Bogotá sesión de la Mesa Nacional de Garantías para la Protesta Pacífica con entidades de Gobierno Nacional, autoridades de la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y jóvenes. Desde el Ministerio del Interior reiteramos el compromiso con la protección de derechos y garantías de quienes protestan y de quienes no”, explicó el ministro del Interior, Daniel Palacios, uno de los asistentes y convocante a este encuentro que se celebró el miércoles pasado y duró más de cinco horas.

“Construir confianza y garantías toma tiempo, pero estar dispuestos al encuentro, la escucha y el diálogo respetuoso es paso indispensable. Hoy avanzamos sustancialmente en ese camino. Mil gracias a todos los que con su disposición, participación y liderazgo lo hicieron posible”, expresó por su parte la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.



La mandataria agregó que el próximo 19 de julio sesionará la mesa distrital de garantías, presidida por la Secretaría de Gobierno, que está prevista en el protocolo de atención a las protestas, y en la que se buscará llegar a acuerdos con el fin de garantizar la seguridad de la movilización social que está programada para el próximo 20 de julio, y que se espera que se realice de manera pacífica.



“El 27 de Julio volverá a sesionar en Bogotá la mesa de diálogo social y garantías, convocada y presidida por Ministerio del Interior. Escuchar y disentir es y debe ser compatible. Así construimos entre todos Estado social de derecho. ¡Gracias, jóvenes de Bogotá y Colombia!”, escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa.