Tras el anuncio emitido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que declaró oficialmente el inicio de del fenómeno de El Niño, el departamento, a través de su Unidad de Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) activó sus protocolos para atender la contingencia de manera eficaz y en constante coordinación con los demás cuerpos operativos.



Según el Gobierno Nacional, existe una probabilidad del 89 % para que la temporada perdure hasta diciembre de 2023, con temperaturas superiores a los años anteriores, lo que puede provocar incendios en bosques y montañas, sequias y disminución de cauce en algunas fuentes hídricas, así como riesgos para la salud humana y silvestre.



No obstante, la UAEGRD ha avanzado en el tema, al liderar talleres y charlas a la población, especialmente en las instituciones educativas del área rural y urbano de los 116 municipios, mediante capacitaciones para hacer frente a las situaciones que se presenten.



Incendio forestal en Mosquera. Imagen de referencia. Foto: Bomberos de Cundinamarca

Con el fin de mejorar la atención rápida de los cuerpos operativos, la Gobernación de Cundinamarca, los ha dotado con vehículos sofisticados de alta tecnología, trajes forestales y herramientas idóneas, entregadas especialmente al 30 % de los municipios del departamento, los cuales presentan mayor riesgo de emergencia debido al fenómeno.



Recomendaciones

La UAEGRD, en coordinación con los cuerpos voluntarios de bomberos, recomienda a la comunidad acatar las siguientes advertencias:



- No desperdiciar, y por el contrario almacenar agua.



- No encender fogatas, arrojar colillas, ni fósforos encendidos en bosques o zonas de fácil propagación del fuego.



- No talar árboles.



- Identificar rutas y puntos de evacuación, tanto en interiores como en exteriores.



- Finalmente, se sugiere seguir las redes sociales de la UAEGRD para conocer recomendaciones adicionales y así actuar responsablemente frente a una emergencia real.

