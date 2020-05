Así se organizó el concierto virtual más grande del país

“Queremos hacer un evento histórico con los mejores artistas colombianos. Por temas de tiempo y de producción nadie se le ha medido, ¿se le miden ustedes?”.



Estas fueron las palabras que María López, de Detonante, les dijo a los fundadores de 242 Media, una pequeña agencia de contenido digital que no se la pensó dos veces en aceptar el reto. “Qué irresponsables”, comenta Diego Santos, de 242, quien escribió el guion que estructuró el concierto multiplataforma más grande que se ha vivido en Colombia.

La propuesta había llegado de manos de la productora detrás del gran especial de Colombia Cuida Colombia, una alianza formada para disminuir el impacto de la covid-19 en las poblaciones vulnerables del país que, hasta la fecha, ha entregado ayuda a más de un millón de personas a lo largo y ancho del territorio nacional con recursos obtenidos de donaciones.



“La premisa era pensar en grande. Si esto iba a ser histórico, no podía ser algo que se ya se hubiera hecho antes”, dice Santos del otro lado del teléfono, recordando lo que se imaginaron Detonante, Gaia y 242, las empresas que ensamblaron la producción del evento.

Así, del otro lado del teléfono, él y todo el equipo empezaron a mover fichas para que se lograra lo que miles de colombianos pudieran ver la noche del pasado viernes 1.° de mayo: J Balvin, Juanes, Shakira, Maluma, Carlos Vives, Andrés Cepeda, Fonseca y otra decena de los mejores artistas del país en un mismo escenario.



No estuvieron solo elevando sus voces, sino el clamor de solidaridad para un país en el que abundan los trapos rojos en las fachadas de las casas en barrios populares de varias capitales, alertando de las necesidades que se viven en su interior, situación que, con o sin telas de este color, se replica en varias poblaciones rurales.

“Carlos Vives, Shakira y Juanes han sido desde hace mucho artistas icónicos a nivel nacional e internacional, y nunca los habíamos visto juntos en un mismo ‘show’ ”, cuenta Santos. Por eso, la apuesta inicial fue lograr reunir a esos cantantes, quienes desde el comienzo del confinamiento habían hecho algunas presentaciones individuales vía ‘streaming’, hasta con orquesta sinfónica incluida, pero que no se habían juntado todavía.

Sin embargo –y para el deleite del público– en el camino lograron reunir también a dos paisas talentosos que, en los últimos años, han estado en los primeros lugares de los listados de consumo de música a nivel mundial: J Balvin y Maluma.



De ahí en adelante, el cartel de artistas que hicieron parte del concierto –transmitido por canales de televisión, emisoras radiales, redes sociales y YouTube– no dejó de deslumbrar.



Bomba Estéreo, ChocQuibTown, Greeicy Rendón, Mike Bahía, Paola Jara, Jessi Uribe, Manuel Medrano, Nacho & Chyno Miranda, Sebastián Yatra y Yuri Buenaventura cantaron sus mejores temas.



Si la meta de los organizadores del concierto con el line-up fue ambiciosa, la que Colombia Cuida Colombia (CCC) perseguía con el evento no era menor: recaudar fondos que tienen como fin ayudar con seguridad alimentaria y salud a un millón y medio de colombianos y suministrar 100.000 kits de protección al personal de salud para el mes de mayo.



Esa tarea de darle una mano a quienes más lo necesitan la comenzó CCC el 30 de marzo y, hasta el jueves anterior al concierto, ya habían entregado más de 9’191.568 kilos de alimentos en 150 municipios del país, beneficiando a 1’260.350 personas.





Viendo la situación que afronta este población y con algunas ideas del libro ‘The American Spirit’ retumbando en la cabeza, Diego Santos escribió el guion en cuestión de un par de horas.



“Como es un tema de solidaridad, de darle las gracias a los colombianos que no han dejado que el país se detenga, el guion fluyó bastante rápido. Salió muy del alma, muy del corazón”, cuenta.



El siguiente paso fue conseguir a los cantantes, tarea que estuvo en buena medida bajo la batuta de Felipe Jaramillo, de Detonante, un reconocido productor con más de dos décadas en el mundo de la música.



“Sorprendentemente ninguno le dijo que no a Felipe. Todos los artistas se mostraron agradecidos de que los estuviéramos contactando y mandaron el material a los dos días de que se los solicitamos”, cuenta Santos, y aclara que ni uno solo de ellos cobró por su aparición.



Y para lograr que miles de colombianos vieran el concierto como una sola pieza, sus organizadores tuvieron que armar todo un rompecabezas.



Los cantantes enviaban temas de entre 120 y 150 segundos, que luego debían ser corregidos y ordenados. Pero el reto más grande fue la canción final: en esta participaron más de 40 artistas, que desde sus casas grabaron por separado la melodía del Grupo Niche que puso a vibrar al país esa noche de viernes.



“Ese arreglo, que estuvo en manos de Juancho Valencia, fue una tarea titánica que tuvimos que hacer en un día”, cuenta Diego Santos.



Otro de los grandes desafíos de una transmisión de este calado en plena pandemia fue la parte técnica. De eso se encargó Federico Barragán y, según cuenta Santos, desde el comienzo hubo contacto con Google, YouTube y Facebook para formular la estrategia de emisión. EL TIEMPO hizo parte del equipo técnico que apoyó a 242 en la operación para poner en marcha la transmisión digital del concierto de Colombia Cuida Colombia, que llegó a miles de hogares.



Luego del fin del evento, que se pudo ver y oír a través de 40 medios de comunicación –entre ellos EL TIEMPO, City TV, Portafolio y ADN–, miles de personas se expresaron en redes sociales sobre este concierto histórico. La unión de artistas, organizaciones, instituciones, fundaciones, empresas y personas se regó por todo el país bajo una misma causa: ayudar juntos a quienes más lo necesitan en medio de la emergencia por covid-19.



JULIÁN RÍOS MONROY

EL TIEMPO